WHO cảnh báo Omicron gây quá tải hệ thống y tế

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 28/12 cảnh báo Omicron có thể dẫn tới quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến chủng này gây bệnh nhẹ hơn.

WHO cảnh báo không được tự mãn dù các phát hiện sơ bộ cho thấy Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta, theo AFP.

“Sự lây lan nhanh của biến chủng Omicron vẫn sẽ dẫn đến số lượng lớn ca nhập viện, đặc biệt ở người chưa tiêm vaccine, và gây ra sự gián đoạn trên diện rộng đối với hệ thống y tế và các dịch vụ quan trọng khác", bà Catherine Smallwood - quan chức cấp cao thuộc WHO khu vực châu Âu - cho biết.

Lời cảnh báo được đưa ra giữa lúc hàng loạt nước trên thế giới công bố ca nhiễm mới kỷ lục trong 24 giờ qua, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Bồ Đào Nha…

Mỹ công bố 512.553 ca nhiễm mới trong ngày 28/12, con số cao nhất kể từ đầu đại dịch và cao hơn đáng kể so với lục trước đó ghi nhận vào ngày 8/1 với 294.015 ca mắc, theo dữ liệu Đại học Johns Hopkins.

Trong khi đó, để giảm bớt tác động kinh tế giữa lúc Omicron khiến nhiều lao động Mỹ nghỉ ốm, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã giảm một nửa thời gian cách ly với những ca không triệu chứng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 27/12 đã rút ngắn thời gian đề xuất cách ly những người nhiễm virus SARS-CoV-2 từ 10 ngày xuống chỉ còn 5 ngày.

Theo đó, người mắc Covid-19 được đề xuất giảm thời gian cách ly trong trường hợp không có triệu chứng và đảm bảo sẽ đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác thêm 5 ngày sau đó.

Vương quốc Anh cũng công bố kỷ lục 129.471 ca mắc Covid-19 trong ngày 28/12, dù mới chỉ tổng hợp dữ liệu ca nhiễm ở Anh và xứ Wales, chưa bao gồm dữ liệu ở Scotland và Bắc Ireland.

Tại Pháp, 179.807 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, đánh dấu ngày có số trường hợp nhiễm mới cao chưa từng thấy. Kỷ lục trước đó là 104.611 ca nhiễm mới ghi nhận vào ngày 25/12.

Giới chức trách nước này đã yêu cầu các công ty phải cho nhân viên làm việc từ xa ít nhất 3 ngày/tuần.

Tại châu Á, Trung Quốc dù đối mặt với đợt bùng dịch nhỏ hơn so với các điểm nóng toàn cầu khác, nước này vẫn không nới lỏng chiến lược "Zero Covid-19", áp đặt phong tỏa cục bộ nhiều khu vực ở thành phố Diên An hôm 28/12.

Hàng trăm nghìn cư dân Diên An bị ảnh hưởng bởi lệnh phong tỏa mới nói trên trong khi 13 triệu người dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã trải qua lệnh phong tỏa kéo dài tới ngày thứ 6, trong bối cảnh Trung Quốc chống chọi với đợt bùng dịch mới đưa số ca nhiễm hàng ngày lên mức cao nhất trong 21 tháng.