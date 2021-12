WHO cảnh báo Omicron gây nguy cơ rất cao trên toàn cầu

WHO khẳng định Omicron gây nguy cơ "rất cao" trên toàn cầu khi biến chủng này sở hữu khả năng lẩn tránh "lá chắn" miễn dịch của vaccine và có tốc độ lây lan nhanh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo biến chủng Omicron, được phát hiện ở hơn 60 quốc gia, có mức độ "nguy cơ rất cao" trên toàn cầu, theo Reuters.

WHO đánh giá những nghiên cứu gần đây cho thấy Omicron có thể lẩn tránh được miễn dịch của vaccine, song các dữ liệu lâm sàng về khả năng nguy hiểm của Omicron vẫn còn hạn chế.

WHO cho rằng biến chủng Omicron gây "nguy cơ rất cao" trên toàn cầu. Ảnh: Reuters.

Trong một bản báo cáo tóm tắt được đưa ra hôm 12/12, WHO nhận định còn nhiều điều chưa thể khẳng định được về biến chủng Omicron vốn được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 11 ở Nam Phi.

"Các rủi ro liên quan đến biến chủng Omicron là rất cao do một số nguyên nhân", WHO cho biết, nhắc lại đánh giá đầu tiên từ hôm 29/11.

"Thứ hai, các bằng chứng sơ bộ cho thấy Omicron có thể thoát khỏi sự miễn dịch của cơ thể và có tốc độ lây lan cao, sẽ có thể dẫn đến sự bùng phát với những hậu quả nghiêm trọng", WHO đề cập đến nguy cơ tiềm ẩn của virus trong việc trốn tránh lá chắn miễn dịch của kháng thể.

Ít nhất một bệnh nhân ở Anh đã tử vong sau khi nhiễm biến chủng Omicron, Thủ tướng Anh Boris Johnson công bố ngày 13/12.

WHO trích dẫn các số liệu ban đầu ghi nhận số người bị tái nhiễm virus đã tăng lên ở Nam Phi.

Trong khi đó, các nghiên cứu từ Nam Phi cho thấy Omicron có thể không nguy hiểm bằng biến chủng Delta. Tất cả trường hợp nhiễm bệnh được báo cáo ở châu Âu đều ở thể nhẹ hoặc không có triệu chứng, nhưng vẫn chưa thể xác định rõ là Omicron có ít độc lực hơn hay không.

Báo cáo cũng nhận định: “Cần có thêm dữ liệu để hiểu mức độ nghiêm trọng của Omicron".

"Ngay cả khi Omicron gây nguy cơ thấp hơn so với biến chủng Delta, số ca nhập viện sẽ tăng lên do tốc độ lây lan nhanh chóng. Số lượng người nhập viện nhiều hơn sẽ tạo gánh nặng cho hệ thống y tế và dẫn đến nhiều ca tử vong", WHO nhận định.