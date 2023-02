WHO cảnh báo đậu mùa khỉ vẫn là căn bệnh gây nguy hiểm trên toàn cầu

Theo The Siasat Daily, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết đợt bùng phát mạnh mẽ của bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).

Nguy cơ bùng phát đậu mùa khỉ toàn cầu được đánh giá ở mức trung bình. Ảnh: Contagionlive.

Tháng 7/2022, WHO chính thức tuyên bố đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ bên ngoài các khu vực mắc bệnh truyền thống ở châu Phi đã trở thành PHEIC - mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan y tế toàn cầu đưa ra (Xinhua đưa tin).

Mới đây, trong một phát biểu vào hôm 15/2, WHO cho biết các chuyên gia đã ghi nhận những tiến bộ trong phản ứng của thế giới đối với sự bùng phát của bệnh đậu mùa khỉ. Số lượng các trường hợp được ghi nhận đã giảm đáng kể trong vài tháng qua.

Tuy nhiên, một số quốc gia tiếp tục ghi nhận tỷ lệ mắc bệnh đậu mùa khỉ kéo dài, trong khi các nước khác vẫn còn nhiều trường hợp chưa được báo cáo. Do đó, ủy ban chuyên gia của WHO và Tổng thư ký WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus - khẳng định đậu mùa khỉ vẫn là một căn bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng quốc tế.

Số liệu thống kê mới nhất của WHO chỉ ra hiện nay nguy cơ bùng phát bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu được đánh giá ở mức trung bình. Trong khi đó, khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương ở mức thấp.

Cũng theo WHO, kế hoạch chuẩn bị và ứng phó với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ được đưa ra vào tháng 7/2022, để hướng dẫn các hành động phối hợp cho y tế công cộng, sẽ kết thúc vào tháng 6/2023.

Hai khu vực của WHO - châu Âu và châu Mỹ - nơi ghi nhận 95% các trường hợp được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ, đã duy trì ổn định số lượng ca mắc trong những tuần gần đây.

Tính đến ngày 3/2, WHO khu vực châu Âu báo cáo có 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đã không phát hiện bất kỳ trường hợp mắc đậu mùa khỉ mới trong 3 tháng qua. Khu vực châu Mỹ cũng ghi nhận số lượng ca mắc ổn định trong 6 tuần qua, từ 200 đến 250 ca/tuần.