Website của Nhà Trắng và chính phủ Anh cũng là nạn nhân đợt 'sập'

Các trang web của Nhà Trắng và chính phủ Anh đã đồng loạt ngừng hoạt động. Sự cố này được cho là bắt nguồn từ trục trặc phía nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây Fastly tại Mỹ.

Hiện trang web của Nhà Trắng đã thông báo hoạt động trở lại ngay sau sự cố vào khoảng 16h30 ngày 8/6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, người dùng vẫn chưa thể truy cập trang thông tin chính thức của chính phủ Anh gov.uk, South China Morning Post đưa tin.

Các website khi truy cập sẽ hiện thông báo "Error 503 Service Unavailable" hoặc "lỗi kết nối".

Lỗi này xảy ra khi máy chủ website tạm thời không thể xử lý yêu cầu truy cập, có thể do quá tải, gặp lỗi hoặc đang được bảo trì. Trong tình trạng này, dường như nhà cung cấp máy chủ cho các website đang gặp lỗi nghiêm trọng.

Hàng loạt trang web không thể truy cập được. Ảnh: Metro.

Nhiều trang web lớn khác cũng gặp phải tình trạng tương tự. Gần 21.000 người dùng Reddit đã báo cáo sự cố với nền tảng truyền thông xã hội này, trong khi hơn 2.000 người dùng báo cáo sự cố với Amazon, theo trang web giám sát ngừng hoạt động Downdetector.com.

Các trang báo quốc tế bao gồm Financial Times, The Guardian, The New York Times, Bloomberg News và Le Monde cũng phải đối mặt với tình trạng không thể truy cập.

Fastly, mạng phân phối nội dung (CDN), cho biết họ đang điều tra “những tác động tiềm ẩn đến hiệu suất các dịch vụ CDN”.

Hầu hết trang web sử dụng dịch vụ Fastly đều gặp phải tình trạng “hiệu suất xuống cấp”, ảnh hưởng đến việc truy cập.