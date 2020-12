Warner Bros. đưa toàn bộ bom tấn 2021 ra rạp và lên mạng cùng lúc ở Mỹ

17 bộ phim của Warner Bros. trong năm 2021 sẽ ra mắt đồng thời tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến tại Mỹ. Đây là thách thức chưa từng có đối với cách phát hành phim truyền thống.

Theo The New York Times, Warner Bros. thông báo toàn bộ 17 phim điện ảnh hãng dự kiến tung ra trong năm 2021 sẽ được phát hành đồng thời tại rạp và trên hệ thống xem video trực tuyến HBO Max tại Mỹ.

Thay vì phải chờ 90 ngày như trước, người dùng HBO Max có thể thưởng thức nhiều bom tấn như The Suicide Squad, Godzilla vs. Kong, Dune hay The Matrix 4… tại nhà vào cùng thời điểm phim có mặt ngoài rạp.

Quyết định của Warner Bros. hứa hẹn tạo ra các thay đổi đột phá cho HBO Max - dịch vụ vốn đang gặp không ít khó khăn trong việc thu hút thêm người dùng mới. Tuy nhiên, công thức phát hành mới đồng thời khiến tương lai của các rạp chiếu phim truyền thống thêm phần ảm đạm sau một năm 2020 thất bát.

Wonder Woman 1984, ra rạp từ 25/12 tại Mỹ, sẽ là phép thử cho công thức phát hành mới của Warner Bros. Ảnh: Warner Bros.

Jason Kilar, Giám đốc điều hành WarnerMedia, cho biết: “Một trong những điều chúng tôi có thể làm để giúp đỡ các rạp chiếu phim lúc này là duy trì ổn định nguồn phim kinh phí lớn, được thực hiện một cách chỉn chu”.

Ông cũng tiết lộ mô hình phát hành phim kể trên sẽ được Warner Bros. duy trì trong suốt năm 2021 mà không điều chỉnh, ngay cả khi tình hình đại dịch có chuyển biến tích cực.

Theo kế hoạch mới của Warner Bros., mỗi tựa phim sẽ tồn tại một tháng trên hệ thống HBO Max trước khi bị gỡ. Tác phẩm sẽ tiếp tục chiếu phục vụ nhu cầu khán giả, rồi được phát hành trên những kênh khác như iTunes, DVD… Cuối cùng, bộ phim mới quay trở lại HBO Max.

Toby Emmerich - Chủ tịch Warner Bros. Pictures Group - chỉ ra chính ảnh hưởng của dịch bệnh đã thúc đẩy phương thức phát hành mới này. Trong một bài phỏng vấn trước đó, vị chủ tịch từng chia sẻ: “Chúng ta chưa rõ liệu tới quý IV năm sau mọi thứ đã trở về quỹ đạo bình thường hay chưa. Tư vấn của các chuyên gia dịch tễ học buộc chúng tôi phải xây dựng một kế hoạch cẩn trọng hơn”.

Bộ phim giả tưởng đầy tham vọng Dune sẽ được phát hành song song trên Internet và ngoài rạp trong năm 2021. Ảnh: Warner Bros.

Khi được hỏi liệu kế hoạch trên là tạm thời hay lâu dài, ông Emmerich cho biết điều này phụ thuộc vào những gì sắp xảy ra, cũng như hãng sẽ không đưa ra dự đoán quá chi tiết về viễn cảnh 2021. Trong một thông báo khác, Ann Sarnoff, Giám đốc điều hành Warner Bros., gọi đây là “kế hoạch một năm”.

Bà nhấn mạnh các bộ phim của Warner Bros. vẫn được phát hành theo cách truyền thống tại các thị trường bên ngoài nước Mỹ, nơi HBO Max chưa cung cấp dịch vụ. “Chúng tôi vẫn tiến hành quảng bá và phát hành phim tại các thị trường quốc tế theo cách truyền thống”, Sarnoff nói.

Bên cạnh đó, HBO Max sẽ bắt đầu cung cấp dịch vụ trên quy mô toàn cầu kể từ 2021. AT&T - công ty mẹ của WarnerMedia - cũng cho thấy ưu tiên hàng đầu của họ là xây dựng HBO Max thành một nền tảng đủ sức cạnh tranh với Netflix, Amazon hay Disney+.

Theo thống kê của hãng, hồi tháng 9, lượng người đăng ký dịch vụ HBO đã chạm mốc 38 triệu, nhưng chỉ 8,6 triệu trong số đó sử dụng HBO Max.

Với việc phát hành các tựa phim mới song song tại rạp và trên HBO Max, WarnerMedia gần như từ bỏ một phần đáng kể doanh thu từ phòng vé. Nhiều tựa phim kinh phí lớn (có vốn sản xuất từ 200 triệu USD trở lên) cũng sẽ đối mặt nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, đây là bài toán hy sinh lợi ích trước mắt để xây dựng HBO Max thành nền tảng trực tuyến lớn mạnh của AT&T, .

Tháng 11, Warner Bros. từng thăm dò phản ứng khán giả trước hình thức phát hành mới bằng thông báo sẽ đưa Wonder Woman 1984 ra rạp và lên HBO Max trong cùng ngày 25/12 tại Mỹ sau thời gian dài trì hoãn.