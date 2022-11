Wakanda mạnh nhất thế giới và những nền văn minh giả tưởng lộng lẫy

Trước Talokan trong "Black Panther: Wakanda Forever", điện ảnh thế giới được chiêm ngưỡng nhiều nền văn minh do con người sáng tạo đầy ấn tượng.

Lịch sử, văn hóa và con người luôn là nguồn cảm hứng đầy hấp dẫn trong giới điện ảnh. Việc tích hợp và phát triển các yếu tố trong tác phẩm điện ảnh viễn tưởng không chỉ mang lại chất lượng về chuyên môn, còn là sự tôn vinh mà nhà làm phim dành cho các nền văn minh. Được công chúng đón nhận, thu về doanh thu lớn và gặt hái nhiều giải thưởng cao quý là minh chứng rõ ràng cho các tác phẩm lấy cảm hứng từ những nền văn minh của nhân loại.

Wakanda

Từ lần đầu được nhắc đến trong Avengers: Age Of Ultron (2015) tới Black Panther (2018) khi nhân vật Black Panther có phần phim riêng đầu tiên, Wakanda gây ấn tượng với thiên nhiên hùng vĩ cùng nét văn hóa độc đáo. Wakanda vốn là quốc gia hư cấu trong Vũ trụ điện ảnh Marvel, ẩn mình và khép kín hoàn toàn với các quốc gia khác.

Với vị trí địa lý nằm sâu trong lục địa châu Phi, Wakanda sở hữu khối lượng Vibranium lớn nhất thế giới. Nhờ thứ kim loại quý đó, họ đã vượt xa phần còn lại của thế giới về khoa học công nghệ và mang đến sự thịnh vượng hàng thế kỷ cho quốc gia này.

Vương quốc Wakanda nổi tiếng sở hữu lượng Vibranium dồi dào. Ảnh: Marvel Studios.

Trong văn hóa Wakanda, họ tôn thờ thần Bast - Vị thần báo đen, vốn lấy cảm hứng từ thần Bastet trong thần thoại Ai Cập. Vương quốc do nhà vua lãnh đạo và ngài được gọi là Black Panther - người bảo vệ của Wakanda. Trong phim, hình ảnh về vương quốc Wakanda là sự chắt lọc và tổng hòa từ nhiều nền văn hóa truyền thống của người da màu ở châu Phi.

Từ trang phục, kiến trúc, ngôn ngữ và văn hóa, đạo diễn Ryan Coogler cho thấy sự tinh tế khi kết hợp các yếu tố làm tôn vinh giá trị của các dân tộc bản địa đồng thời tạo nên nét đặc trưng cho nền văn minh hư cấu Wakanda.

Atlantis

Xuất hiện trên màn ảnh lớn trong Aquaman (2018), Atlantis được khắc họa là một vương quốc phồn vinh, thịnh vượng và có nền khoa học công nghệ tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng, chính sự tham vọng, quá đói khát quyền lực khi cố gắng khai thác sức mạnh từ cây đinh ba rèn từ thép của thần Poseidon đã dẫn đến sự sụp đổ của vương quốc này và nhấn chìm họ vào biển sâu.

Atlantis vốn là quốc gia thịnh vượng trước khi phải trả giá vì tham vọng quyền lực. Ảnh: Warner Bros..

Thế nhưng, nguồn năng lượng được giải phóng từ cây đinh ba đã giúp họ tiến hóa cả về thể chất và công nghệ. Nhờ đó, họ có thể tồn tại dưới đại dương. Theo thời gian, người Atlantis xây dựng nền văn minh của riêng mình phân tách làm 7 vương quốc khác nhau: Tộc Atlantis, tộc Xebel, tộc The Trench, tộc Fishermen, tộc Brine, tộc The Deserters và đế chế The Lost Empire.

Đạo diễn James Wan khắc họa một Atlantis hùng mạnh và đa dạng về văn hóa. Nền văn hóa của Atlantis là sự tổng hòa giữa quá khứ và tương lai.

Na’vi

Năm 2009, một tác phẩm đã làm thay đổi cả thế giới. Không chỉ là bộ phim có định dạng 3D đầu tiên, Avatar (2009) còn mang đến công chúng một nền văn minh mới yên bình mà bao người mơ ước. Từ nguồn cảm hứng dồi dào đối với đại dương, vũ trụ và sinh vật ngoài hành tinh, đạo diễn James Cameron nhanh chóng bắt tay sản xuất tác phẩm vượt thời đại này.

Tộc người Na'vi được đạo diễn James Cameron xây dựng sống động trong Avatar. Ảnh: 20th Century Studios.

Trong Avatar, hành tinh Pandora được khắc họa với vẻ đẹp hùng vĩ cùng sự đa dạng sinh học như một đại dương trên cạn. Người Na’vi là đối tượng chính được Cameron tập trung xây dựng. Bộ tộc này được khắc họa là những người yêu chuộng hòa bình, họ dành sự kính trọng và tin tưởng sâu sắc cho nữ thần Eywa.

Nền văn minh Na’vi được mô tả tương tự các bộ tộc sinh sống ở Amazon thuộc khu vực Trung Mỹ. Chính sự chỉn chu và tâm huyết của đạo diễn James Cameron khi xây dựng tộc người Na’vi đã góp phần tạo nên thương hiệu cho tác phẩm.

Talokan

Black Panther: Wakanda Forever sẽ rất thú vị khi lần đầu tiên giới thiệu cho chúng ta về vương quốc Talokan và nhân vật phản anh hùng Namor. Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về cõi âm trong thần thoại của người Aztec, MCU đã thay đổi nguồn gốc nhân vật Namor. Namor từ vị trí là hoàng tử Atlantis trở thành người cai trị vương quốc Talokan.

Trong phim, vương quốc Talokan được mô tả tương tự Atlantis trong truyện tranh. Việc tập trung khai thác nền văn minh Aztec đã giúp MCU đạt bước tiến mới trong việc chuyển thể các nhân vật từ truyện tranh lên màn ảnh lớn. Một thử thách đầy thú vị cho đạo diễn Ryan Coogler khi phải chọn lọc hướng khai thác để khán giả có thể tiếp nhận. Tác phẩm còn mang đến niềm tự hào cho nam diễn viên gốc Mexico là Tenoch Huerta khi vào vai Namor và giới thiệu văn minh Aztec lâu đời.

Nền văn minh Aztez cổ đại được sử dụng chủ yếu khi khắc họa vương quốc Talokan. Ảnh: Marvel Studios.

Trên Collider, Tenoch Huerta đã chia sẻ ý nghĩa về vai diễn của mình trong MCU. Anh nói: “Với tư cách là một người Mexico, việc trở thành Namor và kể câu chuyện về Talokan đã trở thành di sản trong sự nghiệp của tôi. Namor yêu quý mọi người và anh ấy sẽ bảo vệ họ bởi để trở thành một người cai trị, bạn phải phục vụ người dân. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một nhân vật có tầm ảnh hưởng để đại diện cho nền văn hóa của mình”.

Black Panther: Wakanda Forever do đạo diễn Ryan Coogler thực hiện với sự tham gia của Angela Bassett trong vai nữ hoàng Ramonda, Letitia Wright vào vai Shuri, Danai Gurira trong vai Okoye, Lupita Nyong'o vai Nakia và Tenoch Huerta thủ vai Namor.