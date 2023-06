Vùng áp thấp di chuyển chậm, trên biển nhiều nơi có gió giật mạnh

Dự báo từ hôm nay đến sáng mai, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông. Vùng biển ở nhiều địa phương trên cả nước có thể xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo đến sáng 13/6, vùng áp thấp trên vịnh Bắc Bộ di chuyển chậm theo hướng đông. Ảnh: VNDMS.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rạng sáng 12/6, trạm đảo Phú Quý đã ghi nhận mức gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7 do ảnh hưởng của vùng áp thấp trên khu vực phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ.

Dự báo đến sáng 13/6, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng đông.

Trong hôm nay, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) được dự báo có mưa rào và dông do ảnh hưởng của gió mùa tây nam. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cũng trong thời gian trên, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng phía tây nam của khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2-3,5 m; biển động.

Dự báo trong 10 ngày tới, nhiều địa phương trong cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối và đêm.

Từ đêm nay đến đêm 13/6, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhưng chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày 12-13/6 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to trong chiều và tối. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng dự báo từ đêm 13/6 đến ngày 14/6, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ ngày 15/6 đến 17/6, các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và đêm.

Ngày 13/6-21/6, Trung Bộ ban ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác, trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.