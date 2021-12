Vua tỷ USD của giới thời trang

Từ một người không được đào tạo bài bản về thiết kế, Tommy Hilfiger trở thành ông lớn trong ngành thời trang sau 4 thập kỷ xây dựng thương hiệu.

Tại lễ trao giải Thời trang năm 2021 diễn ra trong không gian trang trọng ở Royal Albert Hall (London, Anh), Tommy Hilfiger là người duy nhất được trao giải thưởng Thành tựu xuất sắc.

Đây là thành quả xứng đáng cho sự đóng góp kéo dài 4 thập kỷ của ông cho diễn đàn thời trang toàn cầu. Tờ Evening Standard gọi ông là "vua tỷ USD của làng thời trang".

Gã tay ngang

Tommy Hilfiger đến từ gia đình có 9 người con ở New York (Mỹ). Không ai trong gia đình ông bị ám ảnh bởi thời trang. Các chị gái ông thích quần áo nhưng đó không phải là thứ tối quan trọng trong cuộc sống của họ.

Khi còn là thiếu niên, Hilfiger muốn trở thành vận động viên, cầu thủ bóng rổ hoặc bóng đá. Đến giữa những năm 1960 - khi các nhóm nhạc The Beatles, The Stones và Led Zeppelin bắt đầu đi lưu diễn, ông bị ám ảnh bởi âm nhạc. Dù không thể chơi, ông lại muốn mình trông giống như những ngôi sao nhạc rock. Do đó, ông đã để tóc dài và mặc quần jeans ống chuông.

"Rất nhiều bạn bè đã muốn biết tôi mua quần áo ở đâu. Tôi từng lấy 160 USD tiết kiệm được khi làm việc ở một trạm xăng và mua 20 chiếc quần jeans. Điều khiến tôi thích quần jeans là có thể kết hợp niềm đam mê âm nhạc của mình vào nó”, Hilfiger kể.

Shop quần áo đầu tiên của Hilfiger. Ảnh: GQ.

Từ đó, ông nghĩ sẽ thật tuyệt nếu bắt đầu xây dựng thương hiệu của riêng mình. Gia đình và bạn bè cho rằng ông điên rồ. Không được đào tạo về thiết kế, Hilfiger vẫn quyết tâm kinh doanh bằng cách mở một cửa hàng có tên People's Place khi mới 18 tuổi với số vốn đầu tư 150 USD .

Cửa hàng bán quần áo hippie bellbottoms và kiểu rock 'n' roll sành điệu. Vào năm 1977, ông đã nộp đơn phá sản.

Năm 1985, với sự giúp đỡ của Mohan Murjani - người sở hữu thương hiệu quần jeans Gloria Vanderbilt, ông đã nghiêm túc suy nghĩ về cơ sở vững chắc để kinh doanh. Ba năm trôi qua, hãng đã đạt doanh thu 25 triệu USD . Đến giữa những năm 1990, hãng đạt 500 triệu USD . Năm 1992, đây là doanh nghiệp thời trang đầu tiên có mặt trên thị trường chứng khoán New York.

Biết cách chơi với nghệ sĩ

Vào cuối những năm 1990, Tommy Hilfiger đã mở rộng từ một nhãn hiệu quần áo nam thành phong cách sống toàn cầu, với doanh thu hàng năm là 1 tỷ USD .

"Chúng tôi từng là thương hiệu bình thường trong hơn 35 năm. Thành công của chúng tôi kết hợp từ sự may mắn, làm việc chăm chỉ và theo đúng kế hoạch", nhà thiết kế nói khiêm tốn.

Hilfiger đã bán Tommy Hilfiger Corporation với giá 1,6 tỷ USD vào năm 2006. Khi đó, thương hiệu có 14 dòng sản phẩm, bao gồm nam, nữ, trẻ em, phụ kiện, nước hoa, giày dép, kính mắt và đồ nội thất gia đình.

4 năm sau, chủ sở hữu của Calvin Klein, Phillips-Van Heusen mua nó với giá 3 tỷ USD . Hilfiger vẫn là nhà thiết kế chính của công ty, chỉ đạo thương hiệu ngày nay có 13,6 triệu lượt theo dõi và điều hành hơn 1.600 cửa hàng bán lẻ trên khắp 5 châu lục.

Giữa những năm 1990, nhiều nghệ sĩ lăng xê trang phục thể thao của Hilfiger. Ảnh: Tommy Hilfiger, Patrick McMullan.

Không chỉ sức hấp dẫn về thẩm mỹ trang phục thể thao thường ngày, Hilfiger còn khéo léo định vị thương hiệu ở vị trí sang trọng nhưng giá cả phải chăng. Tạp chí GQ cho rằng kế hoạch mở rộng của ông luôn cho thấy sự tích cực và đúng lúc.

Tuy nhiên, quan trọng nhất, Hilfiger đã đi tiên phong trong ý tưởng hợp tác với những người nổi tiếng vào thời điểm các tạp chí vẫn chỉ đưa người mẫu lên trang bìa. Thành công còn đến từ việc ông gắn thương hiệu với ngành công nghiệp âm nhạc.

Nhớ lại năm 1987, thương hiệu "phủ sóng" ở những người trẻ đam mê hip hop tại Mỹ với đồ lót có đai to, mặc chiếc quần jeans rộng thùng thình hay áo khoác oversized có logo Tommy Hilfiger màu đỏ, trắng, xanh. Các nghệ sĩ như Mary J Blige, Snoop Dogg và Run DMC cũng đã đọc rap khi mặc trang phục của ông.

Trong những năm gần đây, ông đã hợp tác với nhiều người nổi tiếng ở đa dạng lĩnh vực. Từ năm 2016 đến năm 2018, đó là siêu mẫu Gigi Hadid. Hai năm sau đó, Hilfiger bắt tay cùng Lewis Hamilton. Còn vào năm 2019 là nữ diễn viên phim Người Nhện – Zendaya. Hay năm nay, Hilfiger tiếp tục hợp tác cùng Indya Moore, Romeo Hunte và Timberland.

"Tôi thích sáng tạo hình ảnh và kiểm soát nhận thức về thương hiệu. Đó là cách nó vận hành. Tôi làm điều đó thông qua những người chúng tôi hợp tác - có thể là người mẫu, ngôi sao điện ảnh...", ông chia sẻ.

Tầm nhìn của Hilfiger thể hiện qua các nghệ sĩ ông lựa chọn để hợp tác và câu chuyện metaverse. Ảnh: GQ.

Ngày nay, Hilfiger ít quan tâm đến các sự kiện IRL (đời thực) hơn. Thay vào đó, ông tập trung trí lực cho metaverse - thuật ngữ về thế giới ảo được nhắc đến rất nhiều gần đây. Ông đã tạo ra những bộ đồ cộp mác Hilfiger trong các trò chơi như Animal Crossing và Minecraft.

"Chúng tôi tin thế giới thực và ảo đang kết hợp vào nhau" là điều ông hoàng thời trang nước Mỹ chia sẻ trên tờ Evening Standard.

Và khi được hỏi về lần hợp tác kế tiếp cùng Lewis Hamilton có xuất hiện trên Fortnite không, ông úp mở: "Tôi luôn tìm kiếm những điều mới mẻ hơn".

Tầm nhìn của Hilfiger không có giới hạn và điều đó tỷ lệ thuận với số tiền tỷ USD trong tài khoản ông.