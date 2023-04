Vụ xe bán tải tông CSGT hy sinh và 2 người tử vong: Trên xe chở ma túy

Ngày 22/4, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Long An vẫn đang phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức điều tra làm rõ vụ xe bán tải chở hàng cấm, không chấp hành hiệu lệnh.

Vụ xe bán tải tông vào tổ công tác khiến thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa hy sinh và 2 người dân tử vong tại đoạn đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam.

Trong đêm 21/4, Công an tỉnh Long An tổ chức lấy lời khai 2 người liên quan. Sáng 22/4, Công an tỉnh Long An đã di lý 2 người về nhà riêng tại xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, cách hiện trường khoảng 20 km khám xét.

Chiếc xe bán tải lật ngang.

Đây là chuyên án ma túy, nên thông tin về chuyên án chưa được tiết lộ. Theo một nguồn tin, trên xe bán tải mà 2 nghi phạm điều khiển, các tổ công tác trong chuyên án thu giữ một số bánh heroin và ma túy các loại.

Ban giám đốc Công an tỉnh Long An vừa trực tiếp chỉ đạo điều tra tại hiện trường và tổ chức thăm hỏi gia đình những người gặp nạn tử vong.