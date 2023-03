Vụ vận chuyển 11 kg ma túy: Trả tự do cho 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Diễn biến mới nhất vụ 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang ma túy từ Pháp về Việt Nam, Công an TP.HCM đã trả tự do cho 4 người này.

Chiều 22/3, theo trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, liên quan đến vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines mang 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định trả tự do cho Nguyễn Thanh Thủy (37 tuổi), Trần Thị Thu Ngân (30 tuổi), Đặng Phương Vân (27 tuổi) và Võ Tú Quỳnh.

Vụ việc được phát hiện sáng 16/3 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Khi soi chiếu, Đội Thủ tục hành lý nhập khẩu (Cục Hải quan TP.HCM) phát hiện nghi vấn trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay số hiệu VN10 của hãng hàng không Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam.

Cục Hải quan TP.HCM sau đó phối hợp với Đội Kiểm soát ma túy (Cục Hải quan TP.HCM) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM kiểm tra trực quan. Lực lượng chức năng phát hiện hành lý của 4 tiếp viên chứa hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin được cất giấu, ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Cụ thể, trong hành lý của tiếp viên Võ Tú Quỳnh chứa tổng cộng 3,18 kg ma túy; hành lý của tiếp viên Trần Thị Thu Ngân chứa 0,78 kg ma túy. Số ma túy trong hành lý 2 tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy và Đặng Phương Vân lần lượt là 3,18 kg và 4 kg.

Theo lãnh đạo Cục Hải quan TP.HCM, tang vật gồm cả thuốc lắc và ketamin (8 kg thuốc lắc và 3 kg ma túy dạng bột).