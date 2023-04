Vụ tranh chấp đất vàng: Cựu cán bộ sở bác cáo trạng, xin điều tra lại

Nói lời sau cùng, bị cáo Hiển quỳ xin tòa trả hồ sơ để điều tra lại, làm rõ các khuất tất trong bản cáo trạng. Bị cáo Liên bật khóc, xin được hưởng bản án nhẹ nhất.

Vợ chồng bị cáo Lương Thế Hiển tại tòa. Ảnh: H.V.

Chiều 20/4, phiên tòa xét xử vợ chồng bị cáo Lương Thế Hiển (63 tuổi, cựu Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) và vợ là Nguyễn Thị Liên (63 tuổi) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tiếp tục với phần tranh tụng.

Tại phiên tòa trước đó, bị cáo Hiển và nhóm luật sư bào chữa phủ nhận tội danh cùng các tình tiết trong vụ án như cáo trạng nêu. Ông Hiển cũng cũng có lời khai mâu thuẫn với vợ và bị hại Nguyễn Thanh Thủy. Ông Hiển bị VKS đề nghị mức án 18-20 năm tù, còn bà Liên 30-36 tháng tù treo.

"Mong trả hồ sơ, điều tra lại"

Bị cáo Hiển khai đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với ông Nguyễn Thanh Thủy (SN 1972, trú quận Đống Đa, Hà Nội, bị hại trong vụ án) để đầu tư mua nhà đất số 296, 298, 300 trên phố Bà Triệu. Ban đầu, Hiển bỏ ra 100 tỷ để ông Thủy mua 11 sổ đỏ, sau đó lại đưa cho ông này 100 tỷ để mua lại vốn góp vì ông Thủy muốn rút vốn. Tuy nhiên, ông Thủy khai không có việc hợp tác kinh doanh và giao nhận số tiền 200 tỷ đồng như Hiển nói.

Bị cáo Liên cũng khai, thực tế, không có việc hợp tác kinh doanh và giao nhận tiền vốn góp giữa 3 người. Việc ký các hợp đồng hợp tác kinh doanh, giấy nhận tiền và hợp đồng công chứng chuyển nhượng 3 thửa nhất với ông Thủy, anh Lê Hải An là do Hiển nhờ ký, bà không đọc nội dung.

Về việc này, VKS cho rằng có đủ cơ sở để xác định không có việc hợp tác kinh doanh, không có việc giao nhận số tiền 200 tỷ đồng giữa ông Thủy và Liên.

Theo luật sư của bị cáo Liên, các lời khai trước của ông Hiển đều thừa nhận đã nhận khoản tiền 7 tỷ đồng từ ông Thủy để làm sổ đỏ, nhưng tại tòa lại thay đổi lời khai. Về 119 tỷ đồng anh An chuyển vào tài khoản của bà Liên, luật sư cho rằng theo cáo trạng, bà Liên ngay sau đó đã chuyển cho người thỏa thuận mua đất với chồng, làm theo chỉ đạo của Hiển và không hưởng lợi gì. Bà Liên cũng phủ nhận việc yêu cầu một khoản tiền để ký hợp đồng bán nhà cho anh An như Hiển nói.

Đối đáp lại, luật sư của bị cáo Hiển cho rằng về khoản tiền 7 tỷ, người giao tiền hộ ông Thủy đã nói giao cho bà Liên, lúc đấy ông Hiển không có nhà nên không thể nào nhận được. Còn 119 tỷ anh An chuyển vào tài khoản của bà Liên, thì bà phải có trách nhiệm.

Thẩm phán Đào Bá Sơn. Ảnh: H.V.

Luật sư bào chữa cho anh Lê Hải An, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, nói anh An không biết các bị cáo chiếm đoạt tài sản của ông Thủy rồi bán cho mình nên mới mua. Tài sản chuyển nhượng cho anh An không phải tài sản hợp pháp của các bị cáo mà của ông Thủy, nên đây không phải giao dịch ngay tình. Đối đáp lại, luật sư của ông Hiển trình bày nếu toàn bộ 3 thửa đất là của ông Thủy bị chiếm đoạt, thì các khâu sau vợ chồng Hiển đã không cần làm.

Về việc VKS đề nghị buộc Hiển có trách nhiệm hoàn trả số tiền hưởng lợi bất chính 319 tỷ đồng cho anh An, luật sư của An cho rằng không hợp lý. Theo luật, anh An là người ngay tình nên được đứng tên tài sản, người bị mất tài sản phải đòi người gây thiệt hại.

Phản biện lại, VKS khẳng định 3 thửa đất đứng tên bị cáo Hiển là hình thức, còn về bản chất là của ông Thủy. VKS cũng chứng minh được hợp đồng hợp tác kinh doanh là giả cách, nên những giao dịch sau đó không có giá trị, chỉ là phương thức để đạt được mục đích cuối cùng là gom sổ đỏ. Như vậy, yếu tố cấu thành tội danh với các bị cáo theo cáo trạng là hoàn toàn có căn cứ.

Trước khi nghị án kéo dài, HĐXX cho phép bị cáo Hiển và Liên nói lời sau cùng.

“Mong ước tha thiết của tôi là có thể chết trong tù nhưng trước đó tôi mong HĐXX làm rõ trắng đen, minh bạch vụ án. Tôi quỳ xuống xin HĐXX trả lại hồ sơ để điều tra lại, làm rõ các vấn đề”, bị cáo Hiển nói trước tòa, cho rằng cáo buộc của VKS có nhiều khuất tất.

“Tôi rất hối hận vì sự kém hiểu biết của mình. Tôi quá tin người dẫn đến phạm tội, bản thân tôi không cố tình chiếm đoạt tài sản. Tôi cũng là người có lỗi, mong HĐXX cho tôi được hưởng bản án thấp nhất”, bị cáo Liên bật khóc tại tòa nói.

Phiên tòa khép lại sau 3 ngày, phần tuyên án sẽ diễn ra vào sáng 25/4.

Tranh chấp 3 thửa đất vàng

Cáo trạng xác định 3 thửa đất liền kề tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu có tổng diện tích hơn 676 m2, là nhà thuê ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước. Nơi đây cho 14 hộ dân thuê ở, trong đó diện tích nhà cũ đã được bán và cấp 11 sổ đỏ cho 11 hộ dân với tổng diện tích 308 m2.

Từ tháng 5 đến tháng 9/2017, ông Nguyễn Thanh Thủy mua gom được 11 nhà đất nêu trên. Cuối năm đó, ông Thủy muốn mua nốt phần diện tích còn lại để gộp làm sổ đỏ chung. Do quy định pháp luật không cho phép mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước, ông Thủy nhờ người quen là bị cáo Lương Thế Hiển (nguyên Phó chánh văn phòng Sở Tài nguyên & Môi trường TP Hà Nội vừa nghỉ hưu) giúp đỡ với tiền công 7 tỷ đồng .

Cáo trạng cho thấy để hợp thức việc nhờ người đứng tên làm thủ tục mua nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước với giá thấp, ông Thủy và bị cáo Hiển thống nhất dùng hợp đồng giả cách hợp tác kinh doanh. Đầu tháng 10/2017, ông Thủy và bị cáo Liên (vợ ông Hiển) ký hợp đồng hợp tác đầu tư mua khu đất trên tổng giá trị 200 tỷ đồng , mỗi bên góp 100 tỷ đồng . Hợp đồng và các biên bản liên quan thể hiện ông Thủy đồng ý chuyển nhượng 50% cổ phần cho ông Hiển, tương đương 100 tỷ đồng vốn đã góp để mua 3 lô đất vàng ở phố Bà Triệu.

Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: H.V.

Ngoài ra, ông Thủy cũng viết giấy biên nhận ghi đã nhận 100 tỷ đồng của vợ chồng bị cáo Hiển. Sau đó, ông Thủy thanh toán hơn 26,5 tỷ đồng để mua phần tổng diện tích nhà ở cũ là gần 166 m2 tại số 296, 298 và 300 phố Bà Triệu đứng tên vợ chồng ông Hiển.

VKS cho rằng sau khi giúp ông Thủy đứng tên hoàn tất các thủ tục mua tài sản, vợ chồng bị cáo đứng tên sổ đỏ nên đã chiếm đoạt các lô đất trên, không trả lại cho đối phương mà bán toàn bộ tài sản cho ông Lê Hải An (con trai ông Lê Thanh Thản).

Khi giao dịch, ông An đã chuyển gần 320 tỷ đồng cho vợ chồng cựu phó chánh văn phòng Sở TN&MT Hà Nội. Tuy nhiên, các hợp đồng công chứng giữa năm 2018 về việc mua bán giữa ông Hiển, bà Liên và ông An ghi tổng giá trị chuyển nhượng 3 lô đất vàng là 30 tỷ đồng , thấp hơn gần 300 tỷ đồng so với số tiền thực tế đã giao dịch.

Theo lời khai của bà Liên, việc ký các hợp đồng, biên bản là do chồng nhờ ký, bị cáo không đọc, không tham gia hay trao đổi việc mua bán nhà đất. Sau khi ông Lê Hải An chuyển tiền, bà Liên đã rút để đưa cho chồng. Nữ bị cáo cho rằng dù là vợ chồng, song bà và ông Hiển độc lập về kinh tế, không liên quan tài chính của nhau.

Còn ông Hiển phủ nhận các cáo buộc khi cho rằng việc hợp tác đầu tư mua gom 3 lô đất với ông Thủy là có thật. Ông Hiển cũng khai cùng vợ 3 lần chuyển tổng số tiền 200 tỷ đồng như nội dung các giấy nhận tiền ông Thủy đã ký. Tuy nhiên, VKS xác định có đủ căn cứ kết luận vợ chồng bị cáo đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 3 lô đất vàng của ông Thủy.