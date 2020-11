Vụ Thủ Thiêm chưa tìm được điểm chung

Tổ công tác kết luận 5 khu phố, 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch và cho rằng khiếu nại của người dân là không có cơ sở. Tuy nhiên, người dân không đồng thuận với kết luận này.

Sau 6 tháng trì hoãn, cuộc đối thoại giữa Thanh tra Chính phủ và người dân Thủ Thiêm diễn ra tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận 2 (phường Cát Lái) chiều 27/11.

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì cùng sự tham dự của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan và đại diện các đơn vị liên quan. Có 20 người dân thay mặt các hộ của 5 khu phố, 3 phường tham gia.

5 khu phố, 3 phường nằm trong ranh quy hoạch

Đầu buổi đối thoại, thanh tra viên cao cấp Đinh Đăng Lập, Tổ trưởng Tổ kiểm tra liên ngành, chia sẻ dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát về khiếu nại của người dân.

Theo dự thảo, trong quá trình kiểm tra, Thanh tra Chính phủ được cung cấp 2 bản đồ do UBND TP.HCM cung cấp và bộ bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo ông Thanh, đây là những bản đồ kèm theo văn bản trình Thủ tướng để ban hành Quyết định 367 phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Các bản đồ này cũng được cơ quan chức năng đóng dấu.

Qua kiểm tra, đối chiếu các bản đồ mà nguyên Chủ tịch lưu giữ với bản đồ UBND TP cung cấp, Tổ công tác thấy trùng khớp nhau về ranh quy hoạch. Từ đó, Tổ công tác khẳng định việc xác định ranh quy hoạch Thủ Thiêm tại Thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ là đúng quy định và thực tế.

Ngoài ra, theo Tổ công tác, trước ngày 7/8/2005 chưa có quy định cụ thể nào về hệ thống ký hiệu bản vẽ dùng trong các đồ án quy hoạch xây dựng. Cụ thể, bản vẽ quy hoạch không bắt buộc ghi các thông tin liên quan đến quyết định phê duyệt. Do vậy, việc cơ quan phê duyệt không ký, đóng dấu vào bản vẽ quy hoạch Khu đô thị mới thủ Thiêm được lập trước ngày 7/8/2005 - bao gồm các bản vẽ được sử dụng làm căn cứ kết luận - là phù hợp với quy định khi đó.

"Căn cứ vào bản đồ địa chính quận 2 đã xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà đất của từng hộ dân, đối chiếu ranh quy hoạch của Khu đô thị mới (KĐTM) Thủ Thiêm, cho thấy vị trí ranh giới của những hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm", dự thảo kết luận khẳng định.

Đại diện Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM và Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: HMC.

Kết luận của Tổ công tác cũng cho rằng hai văn bản mà các hộ dân căn cứ làm cơ sở khiếu nại ranh quy hoạch là không liên quan đến quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó là Quyết định số 255 ngày 15/1/1998 của UBND TP về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh các khu vực quy hoạch không có nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quận 2 và Quyết định 13585 ngày 16/9/1998 của Kiến trúc sư trưởng TP về phê duyệt quy hoạch 1/2000 KĐTM Thủ Thiêm.

Tổ công tác phân tích rằng hai văn bản pháp luật kể trên của chính quyền TP.HCM là không đúng quy định và hai quyết định này không phải cơ sở xác định ranh quy hoạch thu hồi đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sai sót này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận tại thông báo 1483 trước đó.

"Do đó, việc người dân căn cứ Quyết định số 255 và Quyết định 13585 để cho rằng nhà đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là không có cơ sở giải quyết theo quy định", ông Lập nhận định.

Đại diện Bộ Xây dựng nói gì?

Nêu ý kiến tại buổi làm việc, người dân không đồng thuận với dự thảo kết quả báo cáo của Tổ công tác.

Các hộ dân cũng đề nghị tổ công tác chứng minh tính pháp lý của những bản đồ mà đơn vị dùng làm căn cứ để kết luận.

Toàn cảnh buổi đối thoại của Thanh tra Chính phủ với người dân 5 khu phố 3 phường. Ảnh: H.K.

Trao đổi với người dân, ông Vũ Anh Tú, Vụ phó Vụ Quy hoạch Kiến trúc, Bộ Xây dựng, giải thích về quy định pháp luật của quy hoạch xây dựng và tính hợp lý, hợp lệ của tài liệu mà nguyên Chủ tịch TP.HCM Võ Văn Thanh lưu giữ.

Ông Tú cho biết theo quy định pháp luật, hồ sơ quy hoạch phải được lưu trữ ở các bên, bao gồm cả Bộ Xây dựng.

"Trách nhiệm của Bộ Xây dựng là lưu trữ hồ sơ tài liệu về quy hoạch. Chúng tôi đã báo cáo là không tìm thấy và trách nhiệm là của chúng tôi", đại diện Bộ Xây dựng thừa nhận.

Về tính hợp lý của 13 bản vẽ mà nguyên Chủ tịch TP.HCM lưu giữ, ông Tú cho biết theo quy định pháp luật, hồ sơ đồ án quy hoạch gồm 2 hình thức - hồ sơ báo cáo và hồ sơ kỹ thuật. Theo đó, hồ sơ mà vị nguyên Chủ tịch lưu giữ là hồ sơ báo cáo và là tài liệu dùng làm cơ sở để trình Thủ tướng phê duyệt.

Ông Tú thừa nhận Bộ Xây dựng có trách nhiệm trong việc không lưu giữ được bản đồ. Đại diện Bộ Xây dựng cho biết căn cứ xác định ranh quy hoạch hiện tại là dựa trên 2 bản đồ do UBND TP.HCM cung cấp cho Thanh tra Chính phủ và Tổ công tác, tài liệu thứ 3 là bộ hồ sơ bản vẽ do nguyên Chủ tịch TP.HCM lưu giữ.

"Qua kiểm tra, đối chiếu thì ranh quy hoạch trong 3 tài liệu này thống nhất với nhau, trong chuỗi 13 bản vẽ của nguyên Chủ tịch cũng có phần mô tả khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch", ông Tú khẳng định và giải thích thêm rằng các bản đồ này là những tài liệu hợp lý để tham chiếu, tuy nhiên, không giúp đưa ra kết luận về mặt pháp lý.

Chưa thể kết luận

Phát biểu cuối buổi đối thoại, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nhận định mỗi người dân, mỗi cơ quan đơn vị đều có điều kiện tiếp cận pháp lý khác nhau và buổi đối thoại chưa tìm được điểm chung.

"Mục tiêu là thống nhất, nhưng thống nhất cái gì dễ chứ thống nhất về mặt pháp lý không bao giờ dễ cả. Nói cách nào đó, chúng ta chưa thể có kết luận gì cả", ông Hoan chia sẻ.

Ông Hoan cho biết thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền sẽ rà soát các tài liệu của cả cơ quan Nhà nước và người dân để đưa ra kết luận. Theo ông, đây là cách duy nhất để giải quyết vụ việc.

Kết luận buổi đối thoại, ông Đặng Công Huẩn, Phó tổng Thanh tra Chính phủ, khẳng định đã ghi nhận tất cả ý kiến đóng góp cùng hồ sơ tài liệu của người dân và sẽ báo cáo lên Thủ tướng để có quyết định cuối cùng. Các nội dung khác theo khiếu nại của người dân, TP.HCM sẽ tiếp tục rà soát để thực hiện.

Ông Võ Văn Hoan nhận định chưa thể kết luận gì về khiếu nại của người dân 5 khu phố, 3 phường. Ảnh: HMC.

Trước đó, tháng 4/2019, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ, UBND TP.HCM và các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp đối thoại với người dân ở 5 khu phố thuộc 3 phường Bình Khánh, An Khánh và Bình An (quận 2). Cuộc đối thoại nhiều lần phải hoãn do cận Tết Nguyên đán và dịch Covid-19.

Mục đích của cuộc đối thoại là làm rõ khiếu nại của nhiều hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường ở Thủ Thiêm về việc phần đất tại 5 khu phố thuộc 3 phường nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Điều này khác với thông báo 1483 của Thanh tra Chính phủ năm 2018 kết luận chỉ khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch. Khiếu nại của các hộ dân cho rằng trong quá trình kiểm tra dự án, tổ công tác của Thanh tra Chính phủ không đối thoại với các hộ dân, không làm rõ nội dung diện tích đất thu hồi tại 5 khu phố thuộc 3 phường.