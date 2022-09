Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có thể bị loại khỏi tuyển quốc gia

Trưởng Bộ môn Đấu kiếm Phùng Lê Quang cho biết sẽ xem xét mức độ vụ xô xát giữa Thành An và Văn Quyết để đưa ra án kỷ luật nặng nhất.

Đại diện Tổng cục TDTT đánh giá hành vi của Vũ Thành An là không đúng mực khi gây thương tích cho đồng đội. Ảnh: Việt Linh.

“Tôi và các thành viên ban huấn luyện tuyển đấu kiếm Việt Nam đã họp rút kinh nghiệm về vụ việc của Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết. Chúng tôi xác định hành vi của hai em là không đúng với tinh thần thể thao. Tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, hai em sẽ bị kỷ luật, nặng nhất là bị loại khỏi đội tuyển quốc gia đến hết năm”, Trưởng Bộ môn Đấu kiếm (Tổng cục Thể dục Thể thao) Phùng Lê Quang chia sẻ với Zing.

Tối 27/9, ông Phùng Lê Quang cùng một số HLV tuyển đấu kiếm đã đến nhà VĐV Nguyễn Văn Quyết để hỏi thăm, đi cùng còn có cả bố VĐV Vũ Thành An. Văn Quyết đã xuất viện được hai ngày nhưng gia đình chưa thể tiếp khách vì sức khỏe con trai chưa đảm bảo.

Ông Quang chia sẻ: “Chưa vội phán xét ai đúng, ai sai nhưng chúng tôi và bố Vũ Thành An đều thừa nhận hành vi của An không đúng mực khi gây thương tích cho đồng đội như vậy. Chúng tôi đã có bản tường trình của An và giờ chỉ chờ Quyết khỏe lại để lấy nốt tường trình”.

Cả Thành An và Văn Quyết đều là hai VĐV có trình độ của đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở nội dung kiếm chém. Vụ xô xát của hai kiếm thủ không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh của họ mà còn cả của đội tuyển quốc gia.

“Sau khi có nốt tường trình của Văn Quyết, chúng tôi sẽ lại họp để đề xuất lên lãnh đạo Tổng cục TDTT. Mức độ và hình thức kỷ luật của hai VĐV có thể sẽ khác nhau. Trong trường hợp bị loại khỏi đội tuyển, cả hai em đều phải nỗ lực mới được trở lại”, ông Lê Quang tiếp tục.

Thành An, Văn Quyết cũng có thể bị kỷ luật ở cấp đơn vị (đội Hà Nội). Theo ông Lê Quang, việc hai VĐV có thể tiếp tục được dự Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc cuối năm nay hay không là do đơn vị Hà Nội quyết định.

Hôm 23/9, Thành An và Văn Quyết xô xát trong buổi tập. Văn Quyết chấn thương nặng ở nhiều vùng trên cơ thể và phải nhập viện. Gia đình Văn Quyết đã làm đơn kiện Thành An lên cơ quan điều tra.

Vũ Thành An sinh năm 1992, là tượng đài của đấu kiếm Việt Nam với 7 huy chương vàng tại 4 kỳ SEA Games liên tiếp và một lần giành vé dự Olympic Rio 2016. Còn Văn Quyết sinh năm 1997, là đàn em của Thành An ở cả cấp CLB lẫn đội tuyển. Với Văn Quyết, Thành An vừa là đàn anh, vừa là người thầy đã hỗ trợ, chỉ bảo đàn em từ những ngày đầu sự nghiệp. Cả An lẫn Quyết đều mang về huy chương cho tuyển đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games 31 vừa qua.