Vụ tài xế tử vong ở Bắc Giang: Khởi tố 4 bị can về tội giết người

Sau phản ánh của Zing, cơ quan điều tra đã thay đổi quyết định khởi tố 4 bị can từ tội Gây rối trật tự công cộng sang Giết người để làm rõ vụ truy đuổi khiến tài xế ôtô tử vong.

Sáng 21/12, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết cơ quan điều tra đã thay đổi các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can từ tội Gây rối trật tự công cộng sang tội Giết người đối với 4 bị can liên quan cái chết của tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, trú tại Tân Yên, Bắc Giang).

Đồng thời, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng trú huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Đặng Văn Thêm (21 tuổi, quê Yên Bái). Những người này trước đó bị Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng.

"Sau tai nạn, tài xế vẫn tỉnh táo"

Cơ quan điều tra chưa thông tin cụ thể về vụ án. Theo đơn cầu cứu gửi đến Zing, chị Nguyễn Thị Hồng (chị gái nạn nhân) cho rằng anh Bách tử vong sau khi bị một nhóm người truy sát. Sự việc xảy ra tối 11/11 khi anh Bách được khách thuê chở đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa.

Đến nơi, anh Bách ngồi chờ trên xe, còn 2 vị khách vào quán hát tìm người thân. Trên đường về, tài xế thấy ôtô 7 chỗ và một số người cầm hung khí phóng xe máy truy đuổi.

Bị xe 7 chỗ chặn đầu, anh Bách đã quay xe bỏ chạy theo hướng ngược lại. Đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô do anh Bách cầm lái va chạm với xe tải do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển.

Đoạn đường xảy ra vụ đâm va. Ảnh: Thiên Khôi.

Theo gia đình, bệnh viện thông tin anh Bách tử vong ngoại viện, đồng thời khuyên chị Hồng làm đơn đề nghị công an khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết. Điều bất thường là sau khi vụ việc xảy ra, camera hành trình kèm thẻ nhớ trên xe anh Bách đã bị lấy đi.

Hình ảnh mà Zing thu thập cùng thông tin từ nhân chứng cũng xác định tài xế Bách không tử vong sau khi ôtô do anh này cầm lái va chạm với xe tải. Nạn nhân sau đó còn quỳ giữa đường, bên cạnh một người đàn ông mặc áo đen.

Tài xế xe tải Khúc Văn Khiêm cũng khẳng định với Zing rằng sau tai nạn, anh Bách vẫn tỉnh táo. "Túi khí đã bung ra, anh Bách còn cố giữ chặt cửa xe vì những người bên ngoài tìm cách giật cửa ôtô để mở", anh Khiêm kể lại.

Hình ảnh ghi cảnh nạn nhân quỳ trên quốc lộ. Ảnh cắt từ clip gia đình cung cấp.

Theo anh Khiêm, sau một lúc giằng co, một số người đi trên ôtô 7 chỗ đã giật tung cửa, lôi nạn nhân ra ngoài để hành hung. Người chứng kiến không dám can ngăn vì nhóm truy đuổi quá hung hãn.

Khi đó, tài xế Khúc Văn Khiêm đã kịp dùng điện thoại quay cảnh anh Bách quỳ lạy giữa đường. Nhân chứng này kể nạn nhân bị đối phương dẫm chân lên người. Đoạn video đã được cung cấp cho cảnh sát.

Gia đình đề nghị làm rõ sự việc

Một ngày sau khi vụ việc xảy ra, chiều 12/11, trang web của Công an tỉnh Bắc Giang đăng bản tin với tiêu đề: "Gây rối trật tự công cộng gây hậu quả chết người tại Hiệp Hòa". Theo bản tin này, ngày 11/11, Mạnh lái ôtô biển số 30A chở theo 3 bị can còn lại trên quốc lộ 37.

Do mâu thuẫn cá nhân, chiếc xe này sau đó đuổi theo ôtô biển số 99A do anh Bách điều khiển. Cùng đi trên xe có chị Trần Thị Ngân (31 tuổi) và anh Nguyễn Văn Lưu (27 tuổi).

Khi 2 phương tiện đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô do anh Bách cầm lái xảy ra va chạm với xe tải do anh Khúc Văn Khiêm cầm lái. Vụ va chạm khiến anh Bách tử vong tại chỗ, anh Lưu và chị Ngân bị thương. Tuy nhiên, sau đó, bài viết này không còn hiển thị.

Túi khí trên xe anh Bách nổ sau va chạm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Đầu tháng 12, lãnh đạo Công an huyện Hiệp Hòa cho biết cơ quan điều tra đã thông báo cho gia đình kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Bắc Giang về vụ anh Bách tử vong trên quốc lộ 37.

"Các tổn thương biến dạng, gãy xương, vỡ gan hình thành do tiếp xúc vật tày tác động với lực rất mạnh tạo nên", bản kết luận nêu và nhận định các tổn thương trên phù hợp với các dấu vết của vụ tai nạn giao thông. Ngoài ra, kết luận giám định còn cho thấy nạn nhân bị xây xát da, bầm tím hình thành do tiếp xúc với vật tày, bề mặt không nhẵn tác động tạo nên.

Gia đình anh Bách cho rằng thông báo của cơ quan chức năng chưa nêu chi tiết cơ chế hình thành các vết thương. Đại diện gia đình nghi ngờ vụ tai nạn giao thông không phải nguyên nhân trực tiếp khiến anh Bách tử vong. Họ đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ bản chất vụ việc, xác định tài xế tử vong có phải do bị nhóm người truy đuổi và hành hung.

Zing đã nhiều lần liên hệ với Công an huyện Hiệp Hòa để hỏi về diễn biến điều tra nhưng không nhận được phản hồi.