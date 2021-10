Vụ sát hại 3 người ở Bắc Giang: Có thể giám định tâm thần bị can

Nguyên điều tra viên cao cấp cho rằng Trần Văn Hiếu có tâm lý bất thường khi gây thảm án. Để củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng nên giám định tâm thần đối với bị can.

Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú huyện Lạng Giang) về tội Giết người. Cảnh sát cáo buộc bị can sát hại 3 người thân gồm ông Trần Đình Luật (bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (em gái Hiếu).

Chia sẻ với Zing, thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp của Công an Hà Nội cho rằng không loại trừ khả năng bị can Hiếu gặp vấn đề về tâm lý thần kinh tại thời điểm gây thảm án.

Diễn biến tâm lý bất thường

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bắc Giang, Trần Văn Hiếu từng đi tù vì chém vợ. Sau đó, người vợ mang đơn ly hôn đến trại giam khiến bị can cảm thấy buồn bã. Ngoài ra, trong 6 năm chấp hành án, gia đình của Hiếu không đến thăm nom, tiếp tế.

"Điều đó có thể là nguyên nhân khiến bị can phát sinh ức chế từ khi còn trong trại giam", thượng tá Trịnh Kim Vân nhận định.

Trần Văn Hiếu bị bắt sau hơn 50 giờ gây án. Ảnh: Hải Nam.

Sau khi mãn hạn tù, Hiếu trở về nhà và tiếp xúc với những người thân. Thông tin từ chính quyền địa phương cho thấy em gái của Hiếu cũng có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Nguyên điều tra viên cho rằng chính điều này gây không ít ảnh hưởng đến tâm lý của Hiếu.

"Một phần vì vợ ly hôn, cộng với thái độ của người thân trong gia đình đã thúc đẩy sự dồn nén, bức xúc của bị can trước khi gây ra vụ thảm sát", thượng tá Vân phân tích.

Nguyên điều tra viên nhìn nhận rằng hoàn cảnh gia đình khó khăn và cách ứng xử của những người thân tạo cho Hiếu tâm lý bất ổn, suy nghĩ không được bình thường như những người khác.

Một người thân của Hiếu còn bảo từ lúc ra tù, bị can về nhà và chỉ ở trong phòng, không đi đâu, cũng không gặp gỡ ai. Chuyên gia cho rằng đó là biểu hiện của chứng tự kỷ, nhàm chán với những gì diễn ra xung quanh.

Cần làm rõ thêm lời khai bị can

Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, có thể do sự ức chế bị dồn nén, Hiếu đã sát hại liên tiếp 3 người thân. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cơ quan công an cần làm rõ thêm những lời khai để tìm ra mâu thuẫn nào khiến bị can gây trọng án.

"Bên cạnh đó, có thể trưng cầu giám định tâm thần đối với Trần Văn Hiếu để củng cố hồ sơ vụ án", nguyên điều tra viên của Công an Hà Nội đề xuất.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Đ.X.

Nói về kế hoạch che giấu tội ác rồi bỏ trốn của kẻ thảm sát người thân, thượng tá Trịnh Kim Vân cho rằng đó là tâm lý chung của hung thủ các vụ trọng án.

"Sau khi liên tiếp đoạt mạng 3 người thân, Hiếu rơi vào trạng thái hoảng loạn", thượng tá Vân phân tích và đánh giá Hiếu có thể biết được hành vi giết người là phạm trọng tội.

Do đó, bị can tìm cách thoát tội bằng việc phủ cây cối, bao tải lên thi thể nạn nhân rồi bỏ trốn. Theo nguyên điều tra viên, đó là bản năng của tội phạm trong các vụ án giết người.

Từ vụ thảm án ở Bắc Giang, thượng tá Trịnh Kim Vân khuyến cáo khi nghi ngờ người thân trong gia đình có biểu hiện bất thường do tâm lý hoặc sử dụng chất kích thích, những người khác cần nhanh chóng tìm sự trợ giúp từ bên ngoài hoặc thông báo chính quyền sở tại. Mục đích để cho những người có trách nhiệm tổ chức theo dõi, giáo dục, kèm cặp.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, sáng 22/10, trong lúc mâu thuẫn, Trần Văn Hiếu dùng dao chém chị Thảo tử vong ở sân. Sau đó, hung thủ phủ cây cối lên thi thể. Khi bà Thoa đi làm về, Hiếu tiếp tục xích mích rồi sát hại mẹ ở gần cổng. Đến trưa, bị can giết ông Luật khi nạn nhân này về nhà.

Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố để bỏ trốn qua các địa phương Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Ngày 24/10, Công an Bắc Giang khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Trần Văn Hiếu về tội Giết người.

17h ngày 24/10, Hiếu xuất hiện tại một chốt kiểm soát ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai (cách hiện trường hơn 300 km) thì bị cảnh sát bắt giữ.