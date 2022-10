Vụ sập sàn thi công ở cầu Mỹ Thuận 2: Khó tìm người mất tích

Khu vực xảy ra sự cố tại cầu Mỹ Thuận 2, mặt sông rộng, sâu và nước lớn nên việc tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp không ít khó khăn.

Ngày 2/10, sau gần 3 ngày xảy ra sự cố tại công trình cầu Mỹ Thuận 2 (phía bờ Vĩnh Long), nam công nhân mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Khu vực dưới chân cầu Mỹ Thuận 2, nơi các công nhân gặp nạn vào chiều 30/9, nước chảy mạnh và xiết. Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết những ngày qua lực lượng cứu hộ đã phối hợp với nhà thầu huy động 10 tàu tìm kiếm công nhân mất tích.

Các tàu được huy động tham gia tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: M.A.

Tuyến sông Tiền rộng, sâu và nước lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. “Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo đến công an các đơn vị, địa phương dọc theo tuyến sông Tiền, sông Hậu và người dân hai bên bờ nếu phát hiện nạn nhân báo ngay cho lực lượng chức năng”, Giám đốc Công an Vĩnh Long, nói.

Theo cảnh sát, sự cố xảy ra vào chiều 30/9 tại công trình thi công cầu Mỹ Thuận được xác định là tai nạn lao động. Ngoài việc tìm kiếm nạn nhân, Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Sau hơn hai ngày mất tích, nạn nhân chưa được tìm thấy. Ảnh: M.A.

Theo báo cáo của Ban quản lý dự án 7 (chủ đầu tư), vụ tai nạn lao động xảy ra tại vị trí thi công trụ T16, dự án thành phần ĐTXD cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, khiến một công nhân tích.

Chiều 30/9, ba công nhân đứng ở khu vực sàn công tác phụ trợ tạo lối đi để tiếp cận bệ trụ và vận thăng phục vụ thi công tại trụ T16 cách mặt nước khoảng 1,5 m để kiểm tra các mối nối kết cấu sau thời gian mưa bão bị ảnh hưởng bão Noru.

Thời điểm xảy ra sự cố, nước chảy mạnh làm rung lắc và đã làm sập một đầu sàn công tác. Anh Trần Thanh Châu (29 tuổi, ở tỉnh Thừa Thiên - Huế) và hai công nhân rơi xuống sông. Hai người đã được cứu vào bờ an toàn, còn anh Châu do không biết bơi, sau đó đã mất tích.

Khu vực xảy ra sự cố vào chiều 30/9. Ảnh: M.A.

Theo Ban quản lý dự án 7, khu vực xảy ra sự cố là lối đi an toàn để tham quan và kiểm tra toàn cảnh đối với các chi tiết đà giáo của công trình. Sàn công tác được thiết kế và tính toán đảm bảo khả năng chịu lực. Nhà thầu đã thử tải, đảm bảo an toàn cho phép trước khi đưa vào sử dụng.

Ban quản lý dự án 7 đã yêu cầu tư vấn, các nhà thầu thi công trên công trường rà soát lại toàn bộ hạng mục công trình để đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động. Sau sự cố, công trường vẫn được tổ chức thi công bình thường để tiến độ của dự án không bị gián đoạn.