Vụ nữ vận động viên Judo mất tích: Gia đình bị số điện thoại lạ đe dọa

Sau khi nhờ công an vào cuộc, bố vận động viên Nguyễn Thị Hồng nhận được cuộc gọi từ số lạ đe dọa, yêu cầu gỡ bỏ bài đăng thông tin tìm kiếm.

Căn nhà của gia đình vận động viên Judo Nguyễn Thị Hồng (18 tuổi) nằm sâu trong con ngõ nhỏ ở đường Lễ Môn (phường Đông Hải, TP Thanh Hóa).

Sáng 15/4, khi thấy khách đến hỏi thăm, bố mẹ của Hồng là ông Nguyễn Văn Phiến (53 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cung (49 tuổi) ra đón. Họ tỏ ra mệt mỏi, suy sụp tinh thần sau gần một tháng mong ngóng, tìm kiếm người con gái mất tích.

Cuộc gọi cuối cùng

Ông Phiến kể vợ chồng có hai người con, Hồng là con út. Từ nhỏ, Hồng đã yêu thích, đam mê tập võ. Năm lớp 5, Hồng được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa tuyển chọn đào tạo ở bộ môn Judo.

Quá trình này, Hồng nhiều lần đại diện cho Thanh Hóa thi đấu tại giải Vô địch trẻ Judo toàn quốc và đạt nhiều thành tích, huy chương. Hồng cũng hai lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Văn Phiến suy sụp sau gần một tháng tìm con. Ảnh: Nguyễn Dương.

Đến năm 2020, nữ vận động viên trẻ được gọi lên tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội.

Dù ăn ở, tập luyện xa nhà, cuối tuần nào, cô cũng cố gắng thu xếp về thăm gia đình. Hôm 18/3 vừa qua, Hồng cũng về thăm bố mẹ như thường lệ và không có biểu hiện gì bất thường.

Ba ngày sau, Hồng xin phép bố mẹ ra một bệnh viện tại Hà Nội khám sức khỏe vì bị đau lưng. Hơn 15h cùng ngày, ông Phiến điện hỏi thăm tình hình nhưng con gái nói chưa khám xong.

Đến 17h30, Hồng gọi điện về cho mẹ. "Trong cuộc nói chuyện, con gái tôi nói là chưa có kết quả khám nên sẽ vào trung tâm nghỉ ngơi. Con cũng hẹn ngày mai sẽ bắt xe về", bà Cung kể lại.

Đó là cuộc gọi gần nhất mà Hồng và người thân trò chuyện với nhau. Gia đình mất liên lạc, số máy của Hồng không gọi được nữa.

Lo lắng, ông Phiến đã bắt xe ra Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia và tìm đến Tam Đảo (Vĩnh Phúc) - nơi Hồng thường xuyên tập luyện - hỏi thăm, tìm kiếm nhưng con gái không có mặt ở đây.

Huy chương, bằng khen Hồng đạt được từ nhỏ đến lớn. Ảnh: Nguyễn Dương.

"Chúng tôi như ngồi trên đống lửa, mất ăn mất ngủ, mong ngóng và hy vọng con chỉ là đang đi chơi với bạn rồi sẽ trở về. Thầy cô của con ở Thanh Hóa, Hà Nội cũng lo lắng, phối hợp đi tìm kiếm con nhưng chưa có kết quả", ông Phiến nói.

Sau gần cả tháng chờ đợi, ngày 13/4, gia đình đã làm đơn trình báo nhờ công an địa phương hỗ trợ. Công an TP Thanh Hóa, Công an phường Đông Hải khi tiếp nhận đã đăng thông tin và hình ảnh của cô gái lên phương tiện đại chúng, mạng xã hội nhằm có thêm manh mối về tung tích của nữ vận động viên.

"Nếu không hạ bài đăng, bác sẽ mất con"

Vẫn theo lời kể người cha, gần 16h hôm qua (ngày 14/4), khi ông đang làm việc ở công trình thì nhận được cuộc điện thoại từ số 09332.342.xxx. Từ phía bên kia, giọng nữ giới hỏi "bác có phải bố của Hồng không?".

Nữ vận động viên Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Phiến hỏi ai đó nhưng người này phớt lờ câu hỏi. "Cô ta nói với tôi là nếu không hạ bài đăng tìm kiếm trên mạng xuống thì nó (Hồng - PV) sẽ không về đâu, bác sẽ mất con rồi tắt máy", người cha thuật lại.

Ông Phiến có gọi lại cho số điện thoại này nhưng không được nên càng bất an hơn. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, trong ngày, ông đã đến trụ sở Công an phường Đông Hải trình báo về sự việc trên.

Ông Phiến khẳng định trong cuộc sống, gia đình không có mâu thuẫn, thù oán gì với ai. Ông làm công nhân, vợ phụ hồ. Còn con gái mình được thầy cô yêu mến, đánh giá hiền lành, chăm chỉ học tập và rèn luyện.

"Chúng tôi rất lo lắng và nhớ con. Bố mẹ hy vọng con đang bình an và sớm liên lạc, trở về với gia đình và trung tâm thể thao", ông Phiến bày tỏ và mong các cơ quan chức năng tiếp tục hỗ trợ trong việc tìm kiếm.

Trưa 15/4, lãnh đạo Công an phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, xác nhận đã nhận được trình báo của gia đình về sự việc trên.

"Chúng tôi có liên lạc lại theo số điện thoại đó nhưng chủ thuê bao đã chặn các cuộc gọi đến. Số điện thoại của Hồng cũng trong tình trạng tương tự", vị này nói.

Tuy nhiên, qua điều tra, nắm bắt sơ bộ, Công an phường Đông Hải nhận định nhiều khả năng đây không phải là vụ bắt cóc tống tiền và đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tìm kiếm tung tích nữ vận động viên.