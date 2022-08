Vụ nữ sinh Ninh Thuận bị ôtô tông tử vong: 'Đủ cơ sở khởi tố vụ án'

Đó là khẳng định của thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, tại buổi họp báo về vụ nữ sinh lớp 12 tử vong do bị ôtô tông.

Chiều 2/8, cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận họp báo để thông tin về vụ nữ sinh Hồ Hoàng Anh (lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) tử vong sau khi va chạm với ôtô biển số do ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Trung đoàn Không quân 937, điều khiển.

Vụ án này đang được Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân thụ lý.

Tại buổi họp báo, báo chí đặt câu hỏi với lãnh đạo Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, về việc có căn cứ khởi tố vụ án hình sự khi tài liệu thu thập được cho thấy tài xế Hoàng Văn Minh sử dụng điện thoại khi đang lái xe và chuyển hướng không an toàn?

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết ban đầu, vụ việc được cơ quan cảnh sát điều tra điều tra. “Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của tài xế Hoàng Văn Minh là lái xe chuyển hướng không an toàn, và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Đây là một lỗi về vi phạm an toàn giao thông đường bộ và khi đã chứng minh được lỗi rồi thì phải khởi tố vụ án”, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm nói.

Thượng tá Hà Công Sơn, Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: Xuân Hoát.

Cũng theo Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, nếu vụ việc cơ quan điều tra Công an thành phố xử lý thì đã khởi tố vụ án để điều tra.

"Chúng tôi cũng đã trao đổi với Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân. Họ cũng trao đổi lại là đang tiến hành lập hồ sơ để sớm khởi tố vụ án”, thượng tá Sơn nói và cho biết Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 giải thích chưa khởi tố vụ án vì khối lượng công việc quá nhiều nên không đảm bảo tiến độ điều tra so với yêu cầu đặt ra.

Một lần nữa khẳng định với các chứng cứ, tài liệu thu thập được đã đủ cơ sở để khởi tố vụ án, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm nói: “Theo niềm tin của tôi, vụ việc này khởi tố được, chứ không vấn đề gì. Từ đầu, quan điểm của Cơ quan CSĐT Công an thành phố cũng xác định làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không có lý do gì để bao che, dung túng cho bất kỳ ai”.

Thông tin thêm tại buổi họp báo, thượng tá Hà Công Sơn cho biết qua đấu tranh tài xế Hoàng Văn Minh thừa nhận có sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

“Cơ quan điều tra làm việc, yêu cầu khai báo, trên quá trình điều khiển ôtô có nghe điện thoại bằng kết nối Bluetooth. Sau khi tai nạn xảy ra, anh Minh đã lấy điện thoại cầm theo lúc xuống xe”, thượng tá Sơn cho biết.

Theo Phó trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, nạn nhân Hồ Hoàng Anh đã đi đúng làn và tốc độ cho phép, còn tài xế ôtô chuyển hướng không an toàn (rẽ phải vào chi nhánh ngân hàng) và điều này là vi phạm luật giao thông.

Tài xế ôtô có bằng lái xe và không vi phạm nồng độ cồn khi tai nạn xảy ra.