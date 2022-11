Vụ ngộ độc ở iSchool: Có 3 loại vi khuẩn trong món cánh gà chiên

Kết quả do Viện Pasteur Nha Trang công bố cho thấy các vi khuẩn gây ngộ độc có chủ yếu ở món cánh gà chiên trong bữa ăn xế, làm 662 người nhập viện ở trường iSchool.

Chiều 22/11, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn trong vụ ngộ độc ở trường iSchool Nha Trang.

Theo đó, kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang đã phát hiện vi khuẩn Samonella spp, trong mẫu cánh gà chiên (2,4 × 106 MPN/g) và vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên (1,3x102 CFU/g).

Theo Viện Pasteur Nha Trang, chủng Bacillus cereus trong hai mẫu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu (HBL; Hemolysin BL) và độc tố ruột không ly giải hồng cầu (NHE: Non-haemolytic enterotoxin).

Viện Pasteur Nha Trang còn phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus trong mẫu cánh gà chiên (3,5 x 103 CFU/g) và mẫu nước mắm (1,0 × 103 CFU/mL).

Vẫn còn 137 ca ngộ độc vẫn đang điều trị tại các bệnh viện ở Nha Trang. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo TS. Nguyễn Thị Hương Giang, Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Bạch Mai (thành viên đoàn công tác Bộ Y tế đang ở Nha Trang), qua thăm khám nhận thấy tình hình sức khỏe các học sinh đang nằm viện đã ổn định, đa số đã hết sốt, đỡ đau bụng và không còn tiêu chảy.

“Các bác sĩ đang tiếp tục truyền kháng sinh để tiêu diệt vi khuẩn Sabonella, đồng thời cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Loại vi khuẩn này thì hầu như không để lại di chứng”, TS. Giang cho biết.

Tuy nhiên nữ chuyên gia lưu ý sau khi nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn thì hệ vi sinh đường ruột thường chưa cân bằng lại được, do đó cần cho các cháu ăn các loại thức ăn mềm, dễ tiêu và đặc biệt phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rửa tay thường xuyên sau khi đi vệ sinh và trước ăn.

“Sau khi điều trị bằng kháng sinh thì các vi khuẩn Sabonella sẽ bị tiêu diệt, tuy nhiên có thể có trường hợp vi khuẩn sống thành quần cư trong đường tiêu hóa, do đó vẫn có nguy cơ lây nhiễm, tái nhiễm do vậy vấn đề vệ sinh phải được chú ý”, TS. Giang nhấn mạnh.

Trưa 17/11, học sinh trường iSchool Nha Trang tổ chức ăn bán trú cho 930 học sinh, chia làm 2 suất trưa và xế. Cơm trưa có gà sốt trứng, gỏi gà, cánh gà chiên, canh (xương + cà rốt + cải thảo), dưa leo. Bữa xế có bánh ngọt, uống nước tại hệ thống lọc của trường.

Sở Y tế Khánh Hòa xác định vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra khoảng 22h30 ngày 17/11, đến nay có 662 ca nhập viện do ngộ độc, trong đó 247 ca xử trí ổn định cho về theo dõi và có 388 ca nhập viện điều trị nội trú, ca tử vong là học sinh lớp một.

Đến 11h ngày 22/11, có 251 ca xuất viện, còn 137 ca đang điều trị tại các bệnh viện ở TP Nha Trang và không còn ca nặng.