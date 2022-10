Vụ lừa đảo gần một tỷ đồng

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận, thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền gần một tỷ đồng.

Theo đơn tố cáo của bị hại là ông P.Q.H. (SN 1954, ngụ phường Tân Biên, TP Biên Hòa, Đồng Nai), ngày 10/10, ông nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, xưng là người của Công ty bảo hiểm Bảo Việt (97 Trần Phú, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nhân viên này nói vào ngày 19/1/2022, ông H. có đăng ký bảo hiểm với mã số hợp đồng "83340". Nhưng đến ngày 8/6/2022, ông yêu cầu bồi thường số tiền 29.850.000 đồng.

Giật mình vì sự việc trên, ông H. trả lời không hề thực hiện việc đó thì vị "cán bộ" nói "sẽ kết nối cho ông liên hệ trực tiếp với Công an TP Đà Nẵng". Cũng qua số điện thoại này xuất hiện giọng của người khác xưng là đại úy Trần Anh Tuấn, Đội 6 Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Đà Nẵng, hỏi ông về số và ngày cấp CCCD, CMND cũng như hoàn cảnh gia đình. "Cán bộ" Tuấn cho biết sau khi liên hệ với Bộ Công an, ông H. còn liên quan đến vụ án bảo mật cấp một quốc gia về buôn bán ma túy và "rửa tiền" do Nguyễn Văn Long chủ mưu.

Nghe xong, ông H. khẳng định không biết Nguyễn Văn Long là ai, thì Tuấn nói "do địa lý xa xôi, tôi đã xin cấp trên cho ông lập bản tường trình ghi âm báo án qua điện thoại". Ngoài ra, Tuấn nói đã nhận được 2 quyết định do Kiểm sát viên cao cấp Lê Đức Xuân - Viện KSND Tối cao ký với nội dung bắt tạm giam và niêm phong tài sản của ông H. để đảm bảo thi hành án.

Nạn nhân đến Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai trình báo bị lừa đảo

Bỗng dưng nhận "thông báo khẩn" khiến ông H. tá hỏa. Ông khẳng định mình không hề hay biết, không liên quan gì đến những sự việc trên, thì Tuấn kết nối để ông trực tiếp nói chuyện với "kiểm sát viên cao cấp".

Đầu dây bên kia, Xuân cất giọng đanh thép: "Đây là số điện thoại của chuyên án 30840113", rồi tỏ ra quan tâm đến số phận của ông. Theo đó, anh ta muốn tìm hiểu, giúp đỡ kịp thời nhằm làm sáng tỏ sự trong sạch của ông H., tránh không phải thi hành 2 quyết định kể trên. Hơn nữa, cuộc sống và gia đình ông cũng không bị ảnh hưởng. Xuân yêu cầu H. phải tích cực hợp tác, bảo mật vụ án và hướng dẫn ông vào trang Cổng thông tin điện tử Bộ Công an qua số "30840113".

Do mất cảnh giác, những lần trao đổi qua lại, ông H. cho Xuân biết các tài khoản ngân hàng mà mình đang đứng tên. Sau đó, Xuân đề nghị lập tài khoản Ngân hàng Digital Vietcombank đứng tên ông H. và chuyển tiền từ các tài khoản Ngân hàng Agribank, HDbank về tài khoản Digital Vietcombank mà Xuân nói, với mục đích kiểm tra tiền có nguồn gốc rõ ràng hay không, đồng thời tiện cho công tác kiểm tra của Bộ Công an. Xuân còn khẳng định sau khi xác minh xong, Bộ sẽ hoàn trả tiền cho ông H. về các tài khoản cũ, tổng số tiền lên đến 943.015.000 đồng.

Sau khi chuyển tiền, ông H. không thấy tin nhắn của ngân hàng báo như thường lệ. Lo lắng, ông H. vào app Vietcombank kiểm tra số tiền hiện có thì không được, nên liên hệ với Xuân. Đối tượng liền trả lời "tiền đã chuyển thành công, hãy xóa app Vietcombank để cài lại sau".

Đến lúc này, ông H. mới giật mình, linh cảm chuyện bất thường liền gọi đến Ngân hàng Vietcombank thì hốt hoảng khi gần 1 tỷ đồng đã bị chuyển sang các tài khoản của VPbank và TPbank, đều do Dao Hoang Tien đứng tên. Chứng từ sao lưu của Vietcombank cho thấy tên của ông H. đã chuyển tiền cho Dao Hoang Tien, trong khi ông không hề làm thủ tục chuyển số tiền cho bất cứ ai.

Thượng tá Nguyễn Đình Khuyên - Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai - khuyến cáo: "Để tránh tình trạng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân không nên tin và giao dịch với những đối tượng hứa hẹn việc nhẹ lương cao, không chuyển tiền cho các đối tượng lạ, mới quen biết qua mạng xã hội, không tin, không nói chuyện hoặc cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng cho các đối tượng liên lạc qua điện thoại. Trong trường hợp đã bị lừa tiền, cần trình báo ngay cơ quan công an để có đủ cơ sở điều tra, bắt giữ, xử lý các đối tượng kịp thời và hiệu quả”.