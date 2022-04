Vụ dân bị 'chặt chém' khi thông bồn cầu: Công an cần vào cuộc

Cư dân thuê dịch vụ thông bồn cầu là quan hệ dân sự, nhưng nếu họ bị thợ sửa hét giá vô lý, ép trả tiền thì vụ việc đã chuyển sang hành vi cưỡng đoạt tài sản.

"Có dấu hiệu lừa đảo" là nhận định của thượng tá Nguyễn Xuân Thủy, nguyên Phó trưởng Công an quận 11 (TP.HCM), khi nói về vụ một cư dân tại chung cư The Sun Avenue (TP Thủ Đức) bị “hét giá” 22 triệu đồng khi thông bồn cầu.

Công an cần vào cuộc xử lý

Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy phân tích chủ nhà thuê đội thông bồn cầu giá rẻ trên mạng là quan hệ dân sự. Nhưng người thợ sửa hét giá quá cao một cách vô lý là hành vi cưỡng đoạt tài sản, do đó, cần có sự can thiệp của cơ quan chức năng.

“Nếu để đội thông bồn cầu này tung hoành mãi như vậy thì người dân không biết bị lừa đến bao giờ”, vị này bức xúc nói.

Lời giới thiệu thông bồn cầu hấp dẫn của website có nhân viên "hét giá" 22 triệu khi sửa nhà vệ sinh căn hộ của anh M.H. ở TP Thủ Đức. Ảnh: A.H.

Theo thượng tá Thủy, cư dân thuê dịch vụ thông bồn cầu thấy có dấu hiệu “chặt chém” thì nên báo lên Ban Quản lý chung cư biết để xử lý. Nếu cơ quan này giải quyết, thương lượng không xong thì báo cho cơ quan chức năng địa phương.

“Thông bồn cầu chung cư mà hết 22 triệu đồng thì khẳng định ngay đó là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm thợ này thực hiện động cơ tương tự với nhiều người khác là hành vi cưỡng đoạt có tổ chức trên danh nghĩa vụ việc dân sự”, thượng tá Thủy nhấn mạnh.

Nguyên Phó trưởng Công an quận 11 cho biết nếu người dân trình báo vụ việc thì cơ quan chức năng địa phương phải có trách nhiệm điều tra có hay không hành vi cưỡng đoạt để người dân yên tâm. Ông cho rằng trong bối cảnh dịch bệnh, thêm việc dính phải lừa đảo thì sẽ thật sự khó khăn cho người dân. Muốn bảo vệ người dân, công an địa phương cần can thiệp sớm, điều tra xử lý nghiêm để răn đe.

“Trên mạng tràn lan dịch vụ thông bồn cầu kèm lời giới thiệu cực hấp dẫn nên người dân dễ bị mắc lừa. Người dân nên đến trực tiếp công ty thông bồn cầu có trụ sở, uy tín để thuê sửa chữa, giảm thiểu rủi ro”, thượng tá Thủy khuyến cáo.

Một cán bộ công an phường ở TP.HCM cũng cho rằng khi xây hoặc sửa chữa nhà mà nhận thấy đơn vị thi công có dấu hiệu lừa đảo, người dân nên trình báo cho công an phường, xã ở địa phương.

Công an địa phương sẽ tiếp nhận ý kiến và chuyển vụ việc lên cơ quan điều tra công an cấp quận, huyện để xác minh. Nếu phát hiện vi phạm, cơ quan điều tra lập hồ sơ khởi tố vụ án để xử lý đơn vị thi công.

Nạn nhân thông bồn cầu lên tiếng

Sau khi đăng tải bài viết cư dân ở chung cư The Sun Avenue (TP Thủ Đức) và một số nơi bị “chặt chém” vì thuê dịch vụ thông bồn cầu giá rẻ trên mạng, nhiều bạn đọc phản ánh với Zing từng gặp vụ việc tương tự.

Độc giả tên Tuyền kể lại chị từng bị đội thông hầm cầu “hét giá” nhưng may mắn đã lật tẩy được chiêu trò. Cụ thể, chị thuê đội thông bồn cầu về sửa nhà vệ sinh và bị báo giá 5 triệu đồng. Trong khi đó, giá khoán trọn gói dịch vụ thông bồn cầu chỉ khoảng 2,5 triệu đồng.

Chị yêu cầu nhân viên này thông trở lại, nếu đúng số mét lò xo thì sẽ trả đủ tiền. “Họ thông chưa đến nửa số mét đã báo thì không thực hiện được nữa nên hết chối cãi. 90% dịch vụ này là lừa đảo và họ có một đường dây để liên kết”, chị Tuyền nhận định.

Hai nhân viên thông bồn cầu "hét giá" ở chung cư The Sun Avenue. Ảnh: M.H.

Bạn đọc tên Hà Mậu Khanh cho biết gia đình anh cũng bị lừa hết 18 triệu đồng do dịch vụ hút hầm cầu.

“Hầm cầu là 3,3 m3, nhưng họ hút 18 m3 vẫn chưa đầy 3 xe bồn, kèm theo mấy đoạn lò xo”, bạn đọc này bức xúc.

Trong khi đó, bạn đọc Hoàng Kim Sơn chia sẻ chính những người thợ thông bồn cầu cho anh M.H. (ngụ chung cư The Sun Avenue) cách đây không lâu đã đến chung cư Stown (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) và báo thông hết 13 m lò xo. Chủ nhà phải nhờ hàng xóm sang hỗ trợ.

“Trước khi rời đi, nhóm này còn đưa ra những lời nói đe dọa”, anh Sơn kể lại.

Anh Đông Thảo (ngụ TP Thủ Đức) cũng tốn 12 triệu cho 15 m lò xo khi thông bồn cầu của gia đình. “Chính nhóm thông bồn cầu cho anh M.H. ở phường An Phú đã đòi tiền trắng trợn gia đình tôi. Tôi còn biên lai thu tiền của họ, mong công an vào cuộc”, anh Thảo nói.

Một bạn đọc khác tên Hưng Nguyễn kể lại bồn cầu nhà anh có đường ống dài 1,5 m, nhóm này đến sửa rồi báo 300.000 đồng/m lò xo rồi thông bồn cầu đến 10 m, lấy 3 triệu đồng.

"Tôi nói bồn cầu có đường ống chưa đến 2 m thì những người thợ vội cầm tiền đi nhanh như một cơn gió”, anh bức xúc.