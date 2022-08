Vụ cô gái 16 tuổi nghi bị lừa qua Campuchia: 150 triệu để chuộc người

Trong tin nhắn gửi cho anh trai, Huỳnh Thị Thiết Sang (16 tuổi) cho biết muốn chuộc người phải chi 150 triệu đồng.

Ngày 10/8, gia đình ông Huỳnh Thanh Hồng (52 tuổi, ở thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) tiếp tục cung cấp thông tin cho công an sở tại về việc con gái là Huỳnh Thị Thiết Sang (16 tuổi) nghi bị lừa bán sang Campuchia khi đến TP.HCM làm việc.

Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng công an huyện Tiên Phước, xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ gia đình ông Hồng về việc con gái nghi bị bán sang Campuchia hôm 7/8. Công an huyện đã báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam theo quy định.

"Cả ơi cứu em"

Sáng 10/8, trong căn nhà cấp 4 tại thôn Hội Lâm, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, người dân cùng đại diện các đoàn thể địa phương đến hỏi thăm vợ chồng ông Huỳnh Thanh Hồng, bà Bùi Trọng về tình hình con gái.

Bà Trọng (46 tuổi, mẹ của Sang) cho biết Sang là con út trong nhà. Đang học lớp 10, thiếu nữ này xin không đi học nữa.

"Gia đình có nói con ở nhà vì chưa đủ tuổi đi làm nhưng bé vẫn lén xuống TP Tam Kỳ để bán cà phê. Sau một thời gian, con tôi ra TP Đà Nẵng để làm nhưng không báo tin. Tôi tìm về thì cháu tiếp tục đến TP Tam Kỳ làm tại quán nhậu", bà Trọng nói.

Mẹ của Huỳnh Thị Thiết Sang bật khóc khi kể về con gái. Ảnh: Thanh Đức.

Bà Trọng cho hay tối 4/8, bà liên lạc nhưng con gái không kể về việc đang đi xe đi vào TP.HCM. Anh họ của Sang làm phụ xe khách mới phát hiện.

"Lúc này, con tôi nói với anh rằng ông chủ (quán nhậu tại TP Tam Kỳ) đưa 2 người làm bếp vào TP.HCM để thực tập làm bếp, nâng tay nghề 5 ngày rồi về. Con gái tôi muốn đi chơi nên xin đi theo. Con tôi đi đâu, tôi vẫn theo dõi vì cháu mới 16 tuổi. Ở TP.HCM, nó có 2 cậu nên tôi mới nói để vào chơi", bà Trọng kể.

Người phụ nữ cho hay khoảng 4h sáng 5/8, khi xe đến TP.HCM, bà vẫn liên lạc với con gái và nhờ cháu họ chụp lại biển số ôtô đón Sang. "Lúc xuống xe, có ôtô đến đưa con tôi và một số người vào khách sạn ngủ. Trưa cùng ngày, con tôi được đưa đến chợ Tân Thới Thượng vui chơi. Chiều cùng ngày, cháu được đưa vào một quán ven đường. Tôi nói chụp hình quán, địa chỉ để gửi về nhưng con không làm", bà Trọng nói.

Hàng xóm và đại diện các đoàn thể xã hội đến thăm hỏi gia đình ông Hồng. Ảnh: Thanh Đức.

Bà Trọng cho biết 19h ngày 5/8, chồng bà vẫn liên lạc con gái. Nhưng đến 21h cùng ngày, bà gọi điện thì không liên lạc được. Sau đó, chồng bà Trọng gọi điện nhưng không thành công. "Tôi chỉ nghĩ con mới vào TP.HCM nên tắt điện thoại để đi chơi. Không nghĩ sự việc sâu xa như vậy".

Bà Trọng kể khoảng 11h ngày 6/8, con gái bà có gửi tin nhắn cho anh trai cả đang làm việc ở Hội An với nội dung: "Cả ơi cứu em". Lúc này, anh trai của Sang kiểm tra định vị thì phát hiện em gái đang ở Campuchia.

"Con gái tôi có nhắn tin với anh rằng muốn chuộc người ra phải chi 150 triệu đồng", bà Trọng cho hay.

Báo cáo Bộ Công an

Thất thểu trở về nhà sau buổi làm việc tại trụ sở Công an huyện Tiên Phước, ông Huỳnh Thanh Hồng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời điểm con trai cả báo tin Sang bị lừa sang Campuchia.

"Hôm đó, con trai tôi ở TP Hội An gọi điện về nói rằng Sang đã bị lừa bán sang Campuchia. Vợ chồng tôi hốt hoảng, vội chạy đến công an huyện trình báo. Sau đó một ngày, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đến làm việc", ông Hồng cho hay.

Gương mặt hốc hác, gầy nhom sau nhiều ngày thiếu ăn, mất ngủ, ông Hồng bật khóc khi nói về con gái. "Mấy hôm nay, con tôi có nhắn tin về nhưng rất ít, hầu như là cho con trai tôi ở Hội An. Tôi đã cung cấp cho công an những hình ảnh, vị trí cháu gửi về, chỉ mong cháu sớm được giải cứu", ông Hồng bật khóc.

Ông Huỳnh Thanh Hồng mở tin nhắn và định vị con gái gửi về. Ảnh: Thanh Đức.

Thượng tá Lê Thanh Phát, Trưởng Công an huyện Tiên Phước, cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ gia đình Huỳnh Thị Thiết Sang về việc cô bị nghi bán sang Campuchia vào ngày 7/8. "Chúng tôi đã ghi nhận sự việc và báo cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam theo quy định. Sáng nay, đơn vị tiếp tục lấy lời khai của gia đình", thượng tá Phát nói.

Trao đổi với Zing, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị đã tiếp nhận thông tin ban đầu về sự việc. "Theo quy định, khi Công an huyện Tiên Phước chuyển thông tin lên, tỉnh sẽ hướng dẫn gia đình và huyện làm đầy đủ quy trình hồ sơ, thủ tục. Đơn vị cũng báo cáo Bộ Công an vì liên quan vấn đề hợp tác quốc tế", tướng Dũng nói.

Trước đó, ngày 8/8, ông Bùi Đức Nghĩa (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đã gửi lời cầu cứu đến cơ quan chức năng tại TP.HCM về việc cháu gái tên Huỳnh Thị Khiết Sang (16 tuổi, quê huyện Tiên Phước, Quảng Nam) nghi bị lừa bán sang Campuchia khi đến TP.HCM làm việc.

Ngày 5/8, Sang cùng một số người đi xe khách Năm A từ Quảng Nam vào TP.HCM. Trong suốt hành trình, Sang đều giữ liên lạc với gia đình. Đến 21h cùng ngày, gia đình mất liên lạc với Sang. Gần trưa ngày 6/8, gia đình nhận được tin nhắn cầu cứu của con gái từ Campuchia.

Theo ông Nghĩa, qua trao đổi điện thoại, Sang cho biết khi đến bãi xe ở quận Bình Tân (TP.HCM), cô gái này được nhóm người chuyển qua một ôtô khác để tiếp tục hành trình.