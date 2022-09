Vụ chở xác đi đầu thú: Bàn giao nghi phạm cho Công an tỉnh Trà Vinh

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo và lấy lời khai, Công an TP.HCM xác định vụ án xảy ra tại tỉnh Trà Vinh, nên bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương này xử lý.

Ngày 20/9, Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao nghi phạm Đỗ Tấn Lộc (32 tuổi, ngụ quận 7) cùng hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Trà Vinh để điều tra theo thẩm quyền.

Theo cảnh sát, Lộc là nghi phạm gây ra cái chết của bà T.T.N. (quê Trà Vinh) rồi chở xác đến Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM, đầu thú.

“Sau khi tiếp nhận thông tin và lấy lời khai nghi phạm, Công an TP.HCM xác định vụ việc xảy ra tại tỉnh Trà Vinh, nên bàn giao hồ sơ cho công an tỉnh này thụ lý”, đại diện Công an TP.HCM cho biết.

Chiếc ôtô Lộc dùng để chở thi thể nạn nhân đến công an phường. Ảnh: Lê Lâm.

Một nguồn tin xác nhận bà N. là con gái của chủ tiệm vàng ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Còn nghi phạm đã có vợ con, ngụ ở TP.HCM.

Bước đầu, Lộc khai ngày 19/9, nghi phạm xuống tỉnh Trà Vinh chở người tình đi làm răng. Trên đường đi, bà N. yêu cầu Lộc ly hôn với vợ, nên 2 người xảy ra mâu thuẫn, cự cãi trên xe.

Lộc dùng dao tấn công vào vùng bụng và cổ khiến nạn nhân tử vong. Nghi phạm sau đó chở xác nạn nhân về nhà và được người thân khuyên đến Công an phường Tân Thuận Tây trình báo.