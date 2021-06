Vụ cháy làm 6 người chết ở TP Vinh có thể do chập điện

Cơ quan chức năng ban đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện, gây cháy từ phòng trà tầng một rồi lan bao trùm căn nhà 3 tầng, khiến 6 người bên trong tử vong.

Chiều 15/6, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cùng Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy căn nhà 146 đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, TP Vinh, làm 6 người chết.

“Ngôi nhà xảy ra vụ cháy được xây kiên cố, xung quanh có kính chịu lực, không có lối thoát nạn. 6 nạn nhân tử vong được nhận định do ngạt khí độc từ đám cháy, còn cụ thể phải chờ kết quả điều tra”, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Căn nhà 3 tầng xảy ra vụ hỏa hoạn được xây kiên cố. Ảnh: H.D.

Cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân ban đầu vụ cháy có thể do chập điện, gây cháy ở khu vực phòng trà tầng 1 rồi lan ra toàn bộ căn nhà.

Tuy nhiên, cảnh sát đang tiếp tục lấy lời khai các nhân chứng, truy xuất camera các hộ dân xung quanh, làm rõ các mối quan hệ của chủ phòng trà và hai người thuê trọ cùng căn nhà để làm rõ nguyên nhân.

Theo cơ quan chức năng, vụ hỏa hoản xảy ra rạng sáng ngày 15/6. Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 7 xe chữa cháy, gần 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị tiếp cận hiện trường.

Khi lực lượng chữa cháy đến hiện trường, đám cháy đã lan rộng toàn bộ khu vực tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng trên. Hơn 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện 6 nạn nhân đã tử vong bên trong. Toàn bộ tài sản bên trong căn nhà 3 tầng bị thiêu rụi hoàn toàn.

Toàn bộ tài sản bên trong bị thiêu rụi. Ảnh: H.D.

Lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong gồm vợ chồng chủ nhà là anh N.T.H. (37 tuổi), chị N.T.H. (37 tuổi) cùng hai con 5 và 11 tuổi. Hai nạn nhân còn lại là bà N.T.L.P. (44 tuổi, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và con gái 12 tuổi.

Căn nhà 3 tầng rộng hơn 300 m2 này được anh H. thuê lại mặt bằng của một người dân ở phường Lê Mao 3 năm trước. Trong đó, tầng 1 dùng làm kinh doanh phòng trà, phía sau là nơi ở của cả gia đình. Tầng 2 của căn nhà này để trống, còn tầng 3 có phòng nghỉ cho thuê.

Đầu tháng 6, do dịch Covid-19, phòng trà tạm dừng hoạt động nên anh H. nhập thêm các thiết bị điện tử, âm thanh về kinh doanh.

Theo lãnh đạo phường Lê Mao (TP Vinh), khu vực tầng một dùng kinh doanh phòng trà có nhiều vật liệu dễ cháy như bàn, ghế gỗ, sofa bọc da tường cách âm bằng nỉ...