Vụ cháy kho hóa chất gây ô nhiễm ở TP.HCM: Có dấu hiệu sai phạm

Ngày 20/8, nguồn tin cho biết cơ quan chức năng huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã có báo cáo liên quan đến vụ cháy tại chi nhánh Công ty CP An Minh Thức tại ấp 7, xã Lê Minh Xuân.

Theo nội dung báo cáo, trước khi xảy ra vụ cháy, ngày 17/5, Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) đối với chi nhánh Công ty An Minh Thức.

Cơ quan chức năng ghi nhận công ty này đang cải tạo mặt bằng nâng nền chống ngập, dự kiến đến khoảng tháng 8/2022 sẽ đưa vào hoạt động kho chứa hàng hóa.

Công an huyện Bình Chánh đã đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC (tiến hành thẩm duyệt, lắp đặt hệ thống PCCC&CNCH, nghiệm thu về PCCC, do công trình chuyển đổi công năng từ xưởng cơ khí sang kho hàng hóa) trước khi đưa vào hoạt động.

Chi nhánh công ty An Minh Thức là nơi xảy ra vụ cháy.

Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 6/2022, Công ty An Minh Thức đã chuyển hàng hóa (gồm vôi sống, bột đá, bột Clo, chất diệt cá tạp…) và các vật dụng khác vào để trong kho nhưng chưa tổ chức thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định và không thông báo đến chính quyền địa phương quản lý.

Ngoài ra, đến thời điểm hiện tại, chi nhánh Công ty An Minh Thức chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp.

Vào 1h12 ngày 10/7, chi nhánh Công ty An Minh Thức đã xảy ra sự cố cháy, nổ. Qua triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, lực lượng chức năng đã dập tắt đám cháy lúc 3h cùng ngày.

Hiện trường vụ cháy.

Theo thống kê của cơ quan chức năng, vụ cháy làm 6 nhà trọ (101 phòng trọ) ở lân cận với 289 người lớn và 37 trẻ em sống trong các phòng trọ này bị ảnh hưởng.

Thiệt hại về tài sản gồm có 13 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về kiến trúc và không khí xung quanh, ngoài ra còn có 23 hộ dân bị ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi và đồ gia dụng.

Vụ cháy khiến ông T.V.T. (52 tuổi, người dân ở khu dân cư lân cận) bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nguyên nhân gây ra vụ cháy đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ cháy gây ô nhiễm cho khu dân cư lân cận.

Trước đó như Tiền Phong đã thông tin, nhiều ngày sau vụ cháy, khói độc vẫn lan tỏa ra khu vực dân cư xung quanh khiến hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu bị ảnh hưởng.

Nhiều hộ dân đã được sơ tán khỏi nơi cư trú để đảm bảo an toàn. Trong số họ có nhiều người gặp triệu chứng khó thở, ho, đau đầu... sau khi tiếp xúc với khói thoát ra từ đám cháy ở kho hóa chất.

Các cơ quan chức năng huyện Bình Chánh đã làm việc với Công ty Cổ phần An Minh Thức và liên hệ đơn vị xử lý môi trường có đủ chức năng, năng lực để xử lý rác thải nguy hại tại vụ cháy.