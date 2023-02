Vũ Cát Tường phản hồi việc giọng hát xuống cấp

Vũ Cát Tường thừa nhận tiết mục cô thể hiện trong showcase mới đây không chất lượng. Giọng ca "Vết mưa" chia sẻ thời gian qua cô có sức khỏe kém.

Vũ Cát Tường gây thất vọng về giọng hát.

Mới đây, đoạn video ghi lại tiết mục của Vũ Cát Tường trong một đêm nhạc tại Đà Lạt được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo dõi video, khán giả nhận xét giọng hát của Vũ Cát Tường xuống dốc. Ca sĩ sinh năm 1992 bị đuối và không thể lên nốt cao tròn trịa. Nhiều khán giả tự nhận là fan, yêu thích Vũ Cát Tường suốt nhiều năm cũng bày tỏ sự thất vọng.

“Tôi đã xem đi xem lại nhiều lần. Không biết sau đêm diễn, Tường có xem lại hay không. Dạo này Tường hát có vấn đề. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác Tường hát như 'nhai đĩa'. Gần đây, số lần Tường hát ổn định chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi đã định nói vấn đề này lâu rồi nhưng sợ bạn ấy suy nghĩ”, một khán giả bày tỏ.

Trước những tranh cãi về giọng hát, Vũ Cát Tường chia sẻ: "Đúng là trong showcase đó, tôi đã biểu diễn không được trọn vẹn những bài trong sản phẩm mới ra. Tôi cảm ơn những người yêu thương và nói ra được những gì tôi đã biết rồi. Đó là sự đi xuống về sức khỏe. Ngay khi hát xong showcase đó, tôi nói với trợ lý đừng đăng những video đã quay vì chất lượng không đủ tốt. Hôm đó, thời tiết cũng xuống khá thấp".

Hình ảnh Vũ cát Tường trong đêm nhạc.

Vũ Cát Tường cho biết lý do giọng hát xuống dốc là sức khỏe. Thêm vào đó, các ca khúc của Vũ Cát Tường cũng thường khó hát.

"Có nhiều bạn đồng hành cùng tôi tận 6, 7 năm. Nhưng bây giờ tôi mừng vì các bạn không còn ảo vọng về Vũ Cát Tường nữa. Vũ Cát Tường đã qua giai đoạn đó. Tôi muốn đi theo lối riêng là tự do hát những sáng tác do chính tôi viết nhưng tôi phải đánh đổi sức khỏe. Lý do là tôi luôn thử thách và làm khó bản thân với những sáng tác khó. Một show tôi hát khoảng hơn 10 bài chỉ của Vũ Cát Tường. Mà mỗi tháng không chỉ một show. Tình trạng trên kéo dài 10 năm qua. Thời gian đã lấy đi của tôi sức khỏe và sự cống hiến. Do đó, chúng ta phải vén bức màn ảo vọng rằng Vũ Cát Tường phải sáng tác hay hoặc hát nhạc hay đi", ca sĩ nói.

Vũ Cát Tường sinh năm 1992, được chú ý sau khi giành giải Á quân Giọng hát Việt (2012). Vũ Cát Tường được đánh giá cao về giọng hát, màu sắc âm nhạc. Giọng ca Vết mưa sáng tác đa dạng theo nhiều thể loại khác nhau như R&B, Neo soul, Pop, Electropop, Blues, Jazz, Alternative rock...

Vũ Cát Tường sở hữu chất giọng nữ cao, với âm vực rộng. Giọng hát của cô được nhận xét có màu phi giới tính. Đến nay, Vũ Cát Tường phát hành lần lượt 3 album là Giải mã (2014), Stardom (2018) và Inner Me (2019). Ca sĩ cũng làm giám khảo Giọng hát Việt nhí trong 3 mùa liên tiếp là 4, 5, 6, cố vấn ở Giọng hát Việt. Thí sinh của cô ở Giọng hát Việt nhí mùa 5 là Ngọc Ánh xuất sắc lên ngôi quán quân với tổng bình chọn gần 40%.

Tháng 7/2022, Vũ Cát Tường công khai xu hướng tính dục. Ca sĩ sinh năm 1992 không ngần ngại thừa nhận giới tính và mong muốn có một cô gái ở bên cạnh để sẻ chia, được nắm tay khi bước lên lễ đường trong ngày cưới.