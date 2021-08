Vụ cảnh sát hy sinh ở TP.HCM: Người bỏ chạy dương tính với ma túy

Nghi phạm liên quan vụ cảnh sát hy sinh ở TP.HCM được xác định dương tính với ma túy. Thanh niên này có dấu hiệu chèn ép khiến xe cán bộ tuần tra lao lên vỉa hè.

Ngày 3/8, Công an TP.HCM thông tin về việc thượng úy Phan Tấn Tài, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 6, tử vong trên đường làm nhiệm vụ.

Theo Công an TP.HCM, tối 2/8, tổ tuần tra liên phường của Công an quận 6 phát hiện Hứa Hán Võ (27 tuổi, người địa phương) ra đường khi không cần thiết. Sau khi kiểm tra giấy tờ, lực lượng làm nhiệm vụ nghi ngờ Võ sử dụng trái phép ma túy nên yêu cầu thanh niên này về trụ sở Công an phường 11 để làm việc.

Nghi phạm Hứa Hán Võ. Ảnh: Công an cung cấp.

Trên đường di chuyển, Võ phóng xe bỏ chạy nên tổ công tác đã đuổi theo. Đến đường Lò Gốm, Võ có dấu hiệu ép xe làm thượng úy Tài lao lên vỉa hè, bị thương nặng.

Đồng đội đưa thượng úy cảnh sát đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Hứa Hán Võ bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó đến Công an phường 11 trình diện.

Qua test nhanh, nhà chức trách xác định Võ dương tính với ma túy. Công an quận 6 đã tạm giữ hình sự người này để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.