Vụ buôn lậu 51 kg vàng: Bắt kẻ trốn lệnh truy nã đặc biệt

Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Út, bị can có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm, đồng thời truy nã 3 bị can khác.

Ngày 20/11, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Út (49 tuổi), sau hai tuần phát lệnh truy nã tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Út là bị can liên quan đến vụ vận chuyển trái phép 51 kg vàng từ biên giới Campuchia vào Việt Nam. Quá trình mở rộng điều tra, cảnh sát khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Võ Văn Trung (40 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (34 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang), điều tra về tội Vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tuy nhiên cả 3 bị can đã bỏ trốn nên cảnh sát truy nã toàn quốc. Liên quan đến vụ án, cảnh sát thông báo truy tìm Võ Văn Kha (48 tuổi), Phạm Thanh Sang (38 tuổi) và Trần Văn Phương (47 tuổi, tất cả cùng ở An Giang). Ngoài những người nêu trên, cảnh sát đang truy tìm hàng loạt nghi can liên quan. 51 kg vàng được cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Công an An Giang. Trước đó vào ngày 13/11, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đã gửi thư khen cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh An Giang lập chiến công xuất sắc trong vụ bắt 51 kg vàng. Phó thủ tướng yêu cầu thời gian tới, Công an tỉnh An Giang phối hợp tốt với các lực lượng liên quan mở rộng điều tra, triệt phá tận gốc đường dây buôn lậu, vận chuyển vàng trái phép qua biên giới, xử lý nghiêm minh kẻ chủ mưu, cầm đầu.

Cảnh sát giám định số vàng đã bắt giữ. Ảnh: Công an An Giang. Như Zing đã thông tin, trưa 30/10, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, trực tiếp chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ mật phục, bắt nhóm vận chuyển hàng lậu qua biên giới. Nhóm người đi thuyền máy từ hướng Campuchia vào Việt Nam đến khu vực thuộc phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc), đã tấp vào bờ, đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ. Khi thấy cảnh sát ập đến, họ chống trả và lên xuồng máy tẩu thoát. Hải bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường cùng tang vật 51 kg vàng 9999. Nguyễn Văn Minh (29 tuổi, cùng ở huyện An Phú), Võ Minh Tâm (33 tuổi) và Phan Văn Bồ (43 tuổi, cùng ở TP Châu Đốc), là 3 người liên quan sau đó đã ra đầu thú. Cảnh sát truy tìm 8 nghi can vụ vận chuyển 51 kg vàng 7 người liên quan đến vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng qua biên giới không có mặt ở nơi cư trú, một nghi can khác bị cảnh sát ra lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm.