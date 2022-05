Vụ bé trai Nhật Bản tử vong có thể giải quyết ra sao?

Theo luật sư, cơ quan công an sẽ khởi tố vụ án nếu xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Nếu không khởi tố, các bên sẽ giải quyết theo Bộ luật Dân sự 2015.

Ngày 5/4, bé trai Hanawa Yukiji (11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) cùng gia đình đến khu Centara Mirage Resort (ở TP Phan Thiết, Bình Thuận) để nghỉ dưỡng. 10h cùng ngày, cháu cùng 3 em nhỏ tắm trong bể bơi dành cho trẻ em của khu resort.

Sau khoảng 35 phút, mọi người phát hiện bé Hanawa bị đuối nước ở sát thành bể bơi. Lúc đưa lên, cháu đã bị ngạt nước, phần lưng và cánh tay có nhiều vết bầm tím.

Công an tỉnh Bình Thuận đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác minh làm rõ vụ việc. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé cho biết gia đình đã có đơn yêu cầu cơ quan công an khởi tố vụ án.

Trường hợp này, có căn cứ để khởi tố vụ án hình sự không? Nếu vụ việc có dấu hiệu phạm tội, ai sẽ phải chịu trách nhiệm?

Khu vực cháu bé bị nạn (khoanh đỏ). Ảnh: Gia đình cung cấp.

Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, nguyên Kiểm sát viên VKS Quân sự Quân đoàn 1) nhìn nhận đây là sự việc đáng tiếc, đặc biệt lại xảy ra vào thời gian đầu hè, khi nhu cầu bơi lội và nghỉ mát của các gia đình tăng cao. Nếu cảm thấy sự việc có dấu hiệu bất thường, gia đình có quyền làm đơn yêu cầu công an khởi tố vụ án hình sự để điều tra. Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan chức năng sẽ ra quyết định có khởi tố vụ án hay không.

Trích dẫn Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, ông Tiền cho biết công an sẽ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có các căn cứ như Đơn tố giác của cá nhân; Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng; Kiến nghị khởi tố của cơ quan Nhà nước; Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hay Người phạm tội tự thú.

Tuy nhiên, việc khởi tố chỉ thực hiện khi cơ quan điều tra đã xác minh trên thực tế rằng có dấu hiệu phạm tội đã xảy ra.

Trong vụ việc này, dù có đơn yêu cầu của gia đình, cơ quan chức năng cần xem xét kết luận giám định pháp y và việc giám định các thiết bị của hồ bơi. Đây là căn cứ để xác định nguyên nhân tử vong của bé trai và đánh giá có hay không dấu hiệu sai sót về thiết kế hay vận hành của bể bơi, từ đó đưa ra quyết định giải quyết vụ việc phù hợp.

Nếu vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trách nhiệm hình sự có thể được đặt ra với nhân viên phụ trách bể bơi, người quản lý bể bơi hoặc nghiêm trọng hơn là chủ đầu tư bởi đây là những người có nghĩa vụ thực hiện quy chuẩn về an ninh, an toàn tại bể bơi trong quá trình xây dựng, vận hành.

Trường hợp xác định việc không tuân thủ các quy định về an toàn tại bể bơi là nguyên nhân dẫn tới việc bé Hanawa tử vong, những người có trách nhiệm liên quan có thể bị xử lý về tội Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp theo Điều 129 Bộ luật Hình sự 2015.

Nếu không đủ căn cứ để khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự, các bên trong vụ việc có thể giải quyết với nhau theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Theo đó, khi xác định lỗi thuộc về phía khách sạn cũng như đủ căn cứ để làm rõ mối quan hệ nhân quả giữa hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn hồ bơi với hậu quả làm cháu bé thiệt mạng, phía khách sạn sẽ phải bồi thường thiệt hại về tính mạng cho gia đình cháu theo Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015.