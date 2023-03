Vụ bé trai hút ma túy ở TP.HCM: Tạm giữ người tình của mẹ cháu bé

Ngày 27/3, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM, tạm giữ Lê Văn Bậm (44 tuổi) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lê Văn bị tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngoài ra, cảnh sát đang củng cố hồ sơ để điều tra việc Bậm và người tình là Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) có hành vi hành hạ, ngược đãi và cho cháu bé 3 tuổi sử dụng ma túy.

Đến nay, công an xác định lúc 19h ngày 24/3, một tài khoản cá nhân đăng bài viết với nội dung “Mong mọi người chia sẻ giúp để công an vào cuộc để cứu đứa bé” kèm theo hình ảnh, clip bé trai bị đe dọa và ép hút một chất nghi ma túy.

Sau khi nắm tình hình, Công an huyện Hóc Môn kiểm tra tại địa chỉ liên quan bài viết thì xác định nơi đây có 5 người quê Quảng Ngãi lưu trú. Qua làm việc, những người này cho biết đã ở đây 5 năm, không có vụ việc bạo hành hay ép trẻ em hút chất cấm như bài viết trên mạng. Người xuất hiện trong clip không sinh sống tại địa chỉ trên.

Hình ảnh bé trai hút ma túy. Ảnh cắt từ clip.

Trong lúc công an đang điều tra, anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) đã tới công an trình báo và cho biết là cha ruột của cháu bé trong clip. Theo trình báo, anh T. và chị N.T.N. (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình) kết hôn từ năm 2018. Họ có 2 người con là bé gái A.N. (5 tuổi) và con trai A.T. Do mâu thuẫn, chị N. đưa 2 con bỏ đi rồi sống chung với một người tên L.V.B. (không rõ lai lịch).

Tháng 12/2022, anh T. đón con gái về nuôi, còn con trai do chị N. chăm sóc. Ngày 22/3, anh T. điện thoại cho chị N. và mượn tài khoản Facebook của N. để đăng bán hàng.

Sau khi đăng nhập vào tài khoản của vợ, người chồng phát hiện clip anh B. và chị N. cho cháu T. sử dụng ma túy đá nên lưu về máy điện thoại. Đến 19h30 ngày 24/3, anh T. đăng thông tin, hình ảnh lên trang Facebook cá nhân.

Về các clip này, anh T. cho rằng được quay từ nhiều tháng trước, vì trong video xuất hiện bé gái A.N. Không biết rõ địa chỉ xảy ra vụ việc, anh T. thấy trên Facebook của chị N. ghi địa chỉ ở huyện Hóc Môn nên nghĩ sự việc diễn ra tại đây.

Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Hóc Môn khẩn trương truy xét. Đến 15h30 26/3, cảnh sát phát hiện Lê Văn Bậm, Nguyễn Thảo Nguyên tại huyện Củ Chi.

Khám xét chỗ ở của Bậm, cơ quan chức năng phát hiện 0,21gram ma túy cùng dụng cụ sử dụng chất ma túy và một số tang vật liên quan.

Vật chứng cảnh sát thu giữ khi khám xét nơi ở của Bậm. Ảnh: Công an cung cấp.