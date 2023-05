Vụ bé trai hút ma túy: Khởi tố mẹ cháu bé và người tình

Cùng người tình hành hạ con trai 3 tuổi, Nguyễn Thảo Nguyên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố.

Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên bị khởi tố về tội hành hạ người khác. Ảnh: Công an cung cấp.

Điều tra vụ bé trai hút ma túy, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố Nguyễn Thảo Nguyên (23 tuổi, mẹ của bé trai) và Lê Văn Bậm (44 tuổi, người tình của Nguyên) về tội Hành hạ người khác. Bị can Nguyên được cho tại ngoại do đang mang thai, còn Bậm bị bắt tạm giam trước đó về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 24/3, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo của anh T.M.T. (31 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về việc phát hiện các clip ghi lại cảnh con trai là cháu T.N.T.A. (3 tuổi) có dấu hiệu bị bạo hành và dụ dỗ, xúi giục sử dụng trái phép chất ma túy tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Xác định vụ việc xảy ra có dấu hiệu bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận, Công an TP.HCM đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng tìm kiếm cháu bé và những người có liên quan.

Qua điều tra, nhà chức trách xác định năm 2018, anh T.M.T. kết hôn với Nguyễn Thảo Nguyên. Họ có với nhau 2 con chung là cháu A.N. (5 tuổi) và A.T. (3 tuổi). Đến năm 2021, do mâu thuẫn gia đình, Nguyên đưa 2 con đi rồi sống chung với Lê Văn Bậm.

Sau khi nghe thông tin Nguyễn Thảo Nguyên sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp, ngày 22/12, anh T. đã đưa cháu A.N. về sống chung, còn cháu T. ở lại với mẹ.

Khi mượn tài khoản Facebook của Nguyên để bán hàng online, anh T. phát hiện nhiều clip ghi cảnh con trai bị người tình của vợ hăm dọa, cho hút ma túy.