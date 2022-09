Vụ án mạng ở phố Láng Hạ và 7 giờ truy bắt hung thủ

Ngày 15/9, Lê Văn Thức đâm tử vong tình địch rồi ép bạn gái lên taxi bỏ trốn. Sự ghen tuông mù quáng sẽ khiến hung thủ phải trả giá thích đáng cho những tội ác đã gây ra.

23h45 ngày 15/9, điện thoại Trực ban hình sự Công an phường (CAP) Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội), bỗng vang lên. Phía đầu dây bên kia, người dân cho biết tại khu vực phố Láng Hạ có thanh niên đi xe máy chở theo bạn gái đã bị kẻ lạ dùng dao đâm gục. Sau khi tấn công nạn nhân, cô gái cũng bị đối tượng lôi lên taxi đi mất.

Truy “nóng” hung thủ trong đêm

Ngay khi tiếp nhận thông tin, nhận thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, CAP Láng Hạ đã khẩn trương cử tổ công tác tới hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an quận (CAQ) Đống Đa. Chỉ huy CAQ lập tức chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự nhanh chóng xuống hiện trường, tổ chức điều tra.

Theo đó, nạn nhân khoảng hơn 20 tuổi bị thương khá nặng, các nhân viên y tế đã sơ cứu và đưa đi cấp cứu bệnh viện. Tuy nhiên, do mất quá nhiều máu, nạn nhân đã tử vong. Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân là anh N.T. (SN 1995, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), còn cô gái đi cùng tên là N. (SN 1994, quê Yên Bái).

Từ thông tin hiện trường và hình ảnh của camera an ninh nơi xảy ra sự việc cho thấy, cô gái bị ép phải lên một chiếc xe taxi mang BKS ngoại tỉnh. Ngay trong đêm, các trinh sát đã chia nhiều mũi quyết tâm truy bắt hung thủ. Tổ công tác xác minh nhanh các mối quan hệ của nạn nhân và cô gái đi cùng, tổ khác truy xét theo hướng chiếc taxi bỏ chạy.

Đối tượng Lê Tùng Lâm - lái xe taxi.

Bằng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên của CAQ Đống Đa đã xác định được đối tượng nghi vấn là Lê Văn Thức (SN 1993, ở Lạng Sơn). Sau gần 7 giờ đồng hồ khẩn trương truy xét, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Đống Đa đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên bắt giữ được Lê Văn Thức và giải cứu cô gái bị ép đi cùng. Khi được các chiến sĩ công an cứu, cô gái đang trong tình trạng bị thương và được cán bộ điều tra đưa đi bệnh viện.

Hậu quả của sự trăng hoa

Quá trình lấy lời khai của Lê Văn Thức, nguyên nhân vụ việc đã dần được hé mở. Tại cơ quan công an, đối tượng khai làm lao động tự do, trước đây từng đi khắp các cửa khẩu biên giới để giao dịch hàng hóa. Thức quen và có quan hệ yêu đương tình cảm với chị N khoảng 3 năm nay. Cả 2 người đã thuê nhà trọ và sống với nhau ở tỉnh Thái Nguyên một thời gian dài.

Tuy nhiên, thời gian gần đây Thức thấy bạn gái có quan hệ thân thiết với anh N.T. (ở Hà Nội) và muốn chấm dứt quan hệ với Thức. Thậm chí, chị N. còn xuống Hà Nội để làm việc nhằm tránh mặt Thức. Điều đáng nói, Thức đã có vợ con đang sống ở Lạng Sơn, mối quan hệ với chị N. chỉ là ngoài luồng. Thế nhưng, đối tượng vẫn không chấp nhận khi bạn gái muốn chia tay.

Khi biết chị N. có “tình mới”, Thức nung nấu ý định trả thù tình địch. Tối 15/9, sau khi ăn cơm tối, Thức đã nhờ một người quen thuê xe taxi chở xuống Hà Nội để tìm chị N. Trước khi đi, đối tượng thủ sẵn một con dao găm. Người chở Thức là Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Thức nói với Lâm đưa tới cửa hàng của anh N.T., nhưng không gặp nên đã rời đi và vô tình bắt gặp anh N.T đang chở chị N. Ngay lập tức, Thức yêu cầu lái xe bám theo. Đến phố Láng Hạ, Thức giục lái xe tăng ga vượt lên chặn đầu đôi nam nữ. Khi nạn nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gã lao xuống dùng dao đâm liên tiếp khiến anh T. gục tại chỗ và ép chị N. lên xe bỏ trốn.

Đối tượng Lê Văn Thức.

Theo yêu cầu của Thức, lái xe đưa đối tượng và chị N đến khu vực cầu Gia Bẩy (thuộc phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên) rồi rời đi. Sau đó, Thức tiếp tục dùng ôtô của người quen để ép chị N cùng bỏ trốn. Dọc đường, chị N. liên tục chống cự và tìm cách bỏ chạy thoát thân thì bị Thức đánh đập, thậm chí gã hành hung bằng chính con dao đã gây án với anh N.T. khiến chị N. thủng phổi và có tới 7 vết thương khác. Vào lúc 6h45 ngày 16/9, khi đối tượng dừng xe tại cây xăng ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngay sau khi Lê Văn Thức bị bắt, ngày 17/9, lái xe taxi Lê Tùng Lâm cũng đã đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Lâm khai không bị Thức ép buộc, do quen biết từ trước nên thấy Thức đi “bắt ghen”, thì Lâm hỗ trợ. Theo hồ sơ của cơ quan công an, cả Thức và Lâm đều từng có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Thức (SN 1993, trú tại xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) về hành vi “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”; tạm giam 2 tháng đối với Lê Tùng Lâm (SN 1995, trú tại TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật”. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.