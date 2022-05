Vụ 4 người tử vong ở khu đô thị: Camera giám sát ghi được gì?

Người thứ 6 ở Tịnh thất Bồng Lai bị khởi tố

Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố đối với Lê Thanh Nhị Nguyên để điều tra hành vi Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân.