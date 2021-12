Vụ 4 người tử vong: Người nhà kể về bữa cơm cuối cùng

Sau khi cùng ăn bữa cơm có thịt lợn, đậu phụ, rau cần... hai người con gái và hai cháu ngoại của bà Thắm nôn, đau bụng và đều tử vong.

Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với Công an huyện Kim Động, Công an tỉnh Hưng Yên, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người trong một gia đình trên địa bàn.

Theo đó, trưa 26/12, gia đình ông Nguyễn Văn Sản (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn, có sự tham gia của gia đình hai con gái và các cháu.

Sau đó, 4 người đã tử vong gồm: mẹ con chị Nguyễn Thị Tươi (27 tuổi) và mẹ con chị Nguyễn Thị Tình (25 tuổi). Một người khác đang trong tình trạng hôn mê là anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi).

Bữa cơm cuối cùng

Tìm về gia đình ông Sản, một không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn nhà 2 gian. Trao đổi với Zing, bà Nguyễn Thị Thắm (vợ ông Sản) nước mắt lưng tròng. Bà chia sẻ vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự mất mát quá lớn. Chị Tươi và chị Tình là hai người con duy nhất của bà.

Kể lại ngày xảy ra vụ việc, bà Thắm nói hôm đó là chủ nhật (26/12), gia đình không có kế hoạch về việc sẽ tổ chức ăn cơm đại gia đình. Gần trưa, bà đi chợ thì vô tình gặp chị Tươi nên gợi ý về nhà ngoại cùng ăn. Sau đó, bà Thắm về nhà và gọi thêm gia đình chị Tình đến cùng dùng cơm.

Căn nhà của ông bà Thắm. Ảnh: Hải Nam.

Trưa hôm đó, bữa cơm có vợ chồng bà Thắm, 3 mẹ con chị Tươi cùng 4 người trong gia đình chị Tình.

"Do không có kế hoạch trước nên tôi chỉ nấu thịt lợn, chả lợn, trứng rán, đậu phụ và rau cần. Mọi người ăn chung một mâm", bà Thắm cho biết.

Cũng theo bà Thắm, trong bữa trưa, không có người lạ nào vào bếp hay ghé qua bữa cơm. Người chế biến thức ăn là hai chị em Tình - Tươi.

"Trong bữa ăn, người lớn thì tập trung ngồi ăn từ đầu đến cuối, còn 4 cháu nhỏ thì hay chạy lung tung, lúc ăn lúc chơi", bà lão kể và cho biết bữa ăn đó, con rể Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi) không tham gia vì bận đi làm ở Thái Bình.

Những giây phút kinh hoàng

Sau bữa ăn, sự cố bắt đầu đến với đại gia đình bà Thắm.

"Khoảng 30 phút sau khi kết thúc bữa cơm, con trai 9 tuổi của Tươi có biểu hiện nôn, đau ngực, sau đó tình trạng nghiêm trọng hơn khi cháu bị co giật, mắt trợn ngược và sùi bọt mép. Tôi lúc đó hoảng hồn, gọi người để đưa cháu đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Hưng Yên", bà Thắm chia sẻ.

Khi nhập viện, tình trạng của bé trai 9 tuổi có phần tiến triển, ổn định hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, con trai chị Tươi lại rơi vào tình trạng nôn, co giật và qua đời.

"Lúc con của Tươi ở viện, gia đình có gọi cho Vương (chồng của Tình) đến để cùng chăm cháu. Nhưng vừa đến viện được 5 phút, con rể tôi nhận điện thoại của vợ báo rằng con trai 5 tuổi ở nhà cũng nôn và đau cổ, bảo về ngay để xem con thế nào", bà Thắm kể và cho hay đứa cháu ngoại thứ 2 của bà cũng tử vong dù được đưa đi cấp cứu.

Căn bếp nơi chị Tình và chị Tươi chế biến bữa trưa. Ảnh: Hải Nam.

Sau sự mất mát của hai cháu ngoại, bà Thắm không ngờ rằng, tử thần còn tiếp tục gọi tên hai cô con gái của bà.

Một ngày sau, chị Tươi và chị Tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn, đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê. Cả hai được đưa về bệnh viện ở Hà Nội để cấp cứu.

Khi phóng viên đặt nghi vấn về việc gia đình bà bị hãm hại trong bữa cơm, bà Thắm cho hay bà không nhận thấy điều gì bất thường. "Chồng của Tình xét nghiệm máu thì không có gì bất thường. Vợ chồng tôi và những người còn lại trong bữa cơm cũng bình thường", bà lão nói.

Ngày 28/12, chồng của chị Tươi đang lo hậu sự cho con thì nghe tin nên đi Hà Nội đưa thi thể của vợ về quê. Người đàn ông này ngất, rơi tình trạng hôn mê.

Đến trưa 29/12, người con gái cuối cùng của bà Thắm cũng không qua khỏi tại bệnh viện.

Nói về tình cảm vợ chồng của hai người con, bà Thắm cho hay gia đình của chị Tình rất hạnh phúc, nhưng vợ chồng chị Tươi thì ngược lại.