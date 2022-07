VTVCab sở hữu bản quyền các trận đấu của CLB Pau

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi các trận đấu của Nguyễn Quang Hải và các đồng đội trên sóng truyền hình.

Ngày 19/7, VTVCab (Truyền hình Cáp Việt Nam) thông báo chính thức sở hữu độc quyền phát sóng các trận đấu của CLB Pau ở Ligue 2 trong 2 mùa giải 2022/23 và 2023/24. Đây cũng là thời gian hợp đồng giữa Quang Hải và đội bóng nước Pháp có hiệu lực.

VTVCab sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu của CLB Pau trên hệ thống kênh gồm: ON Football, ON Sports, ON Sports News, ON Sports+; ứng dụng ON Sports TV, VTVcab ON và các kênh mạng xã hội của On Sports.

Người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi kỹ càng hành trình của Quang Hải ở Pháp.

Hiện tại, Quang Hải và các đồng đội tập trung tập luyện, thi đấu giao hữu để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Sau 3 trận giao hữu, Quang Hải đều được tạo điều kiện ra sân thi đấu. Trận đầu tiên trước đối thủ nghiệp dư Saint-Paul Sport, Quang Hải đá chính và ghi 1 bàn trong chiến thắng 5-0. Trận thứ hai trước tân binh Ligue 1 Toulouse, Quang Hải vào sân từ ghế dự bị trong hiệp 2 và suýt ghi bàn, Pau thua 0-2. Còn trận đấu gần nhất, Quang Hải đá khoảng 65 phút, không tỏa sáng.

Lúc này, các cầu thủ CLB Pau đã trở về bản doanh để chuẩn bị cho trận đấu với Chamois Niortais. Đối thủ cuối cùng của CLB Pau trong đợt tập huấn này có đẳng cấp tương đồng với Quang Hải và đồng đội, xếp thứ 13 ở Ligue 2 mùa giải trước.

Trong tuần này, CLB Pau sẽ tập luyện với cường độ đan xen từ 1 đến 2 buổi một ngày. Khung giờ tập sẽ là từ 9h30 sáng và 18h30 vào các buổi tối (giờ địa phương). Trận đấu với Chamois Niortais sẽ diễn ra lúc 19h ngày 23/7.

Trận đấu đầu tiên của CLB Pau ở Ligue 2 sẽ là chuyến làm khách đến sân của Guingamp. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 0h ngày 31/7 (giờ Hà Nội).