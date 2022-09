VTM Siam Thailand nhận giải top 10 'The best of Vietnam 2022'

Sự kiện nằm trong khuôn khổ chương trình tọa đàm “Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng hóa chuỗi cung ứng”. Vượt qua nhiều doanh nghiệp lớn và những vòng xét duyệt gắt gao, VTM Siam Thailand được xướng tên trong top 10 “The best of Vietnam 2022”.

Để nhận được danh hiệu này, Siam Thailand đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí khắt khe của hội đồng bình chọn và giành được sự tin tưởng lớn của khách hàng.

VTM Siam Thailand được thành lập năm 2016 bởi chuyên gia thẩm mỹ công nghệ cao Thái Hoàng Sơn. Xuyên suốt 6 năm hoạt động, Siam Thailand luôn tự hào là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ “điêu khắc body” hiện đại, với mong muốn đem lại kết quả thẩm mỹ tốt và an toàn nhất cho khách hàng.

Một trong số đó có thể kể đến ứng dụng hút mỡ bằng công nghệ tia nước Body Jet, tạo tiếng vang lớn trong ngành thẩm mỹ.

Năm 2019, Siam Thailand được Human Med chứng nhận là đơn vị thực hiện nhiều ca hút mỡ nhất Đông Nam Á bằng công nghệ tia nước Body Jet , với hơn 1.000 ca thực hiện thành công. Human Med là đơn vị sáng chế và phân phối công nghệ hút cấy mỡ tự thân bằng tia nước Body Jet trên thế giới.

Bên cạnh sự bổ trợ của các công nghệ hiện đại và tiên tiến hàng đầu thế giới, VTM Siam Thailand còn quy tụ đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, từng tu nghiệp tại các cường quốc thẩm mỹ như Thái Lan, Hàn Quốc, Đức… cùng các điều dưỡng viên tận tâm, nhiệt tình. Ngoài ra, 100% ca phẫu thuật đều được thực hiện ở các bệnh viện đa khoa theo chuẩn của Bộ Y tế, với quy trình vô khuẩn tuyệt đối.

Đặc biệt, VTM Siam Thailand mang đến chất lượng dịch vụ đẳng cấp 5 sao: Xe limousine đưa đón tận nơi, hỗ trợ tài chính linh hoạt, chăm sóc hậu phẫu tại nhà, gội đầu, massage trước khi xuất viện… Tất cả nhằm mang đến trải nghiệm làm đẹp toàn diện, đặt sự an toàn và hài lòng của khách hàng lên hàng đầu.

Ông Thái Hoàng Sơn - Chủ tịch Tập đoàn Siam Group - chia sẻ: “Trải qua hơn 6 năm hoạt động, VTM Siam Thailand đang dần trở thành điểm đến làm đẹp hàng đầu của phụ nữ. Sở hữu đội ngũ chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm, tu nghiệp tại nước ngoài và nghiên cứu chuyên sâu cùng hệ thống trang, thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất, trong tương lai, Siam Thailand sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn nữa”.

“Chúng tôi đặt mục tiêu giúp mọi người dân Việt Nam được sử dụng những dịch vụ với chất lượng y tế tốt nhất tại chính quê hương mình”, ông Sơn khẳng định.

Từ ngày đầu thành lập, Siam Thailand đã mang sứ mệnh giúp người phụ nữ Việt Nam tự tin, hiểu được quyền năng từ vẻ đẹp của mình, từ đó có một cuộc sống hạnh phúc mà họ xứng đáng được nhận. Đó là lý do Siam Thailand luôn chú trọng đầu tư chuyên môn, nâng cao tay nghề, cập nhật xu hướng mới nhất của ngành theo chuẩn quốc tế.

Siam Thailand đang sở hữu các công nghệ làm đẹp hiện đại trên thế giới, cung cấp những dịch vụ nổi bật: Hút mỡ công nghệ tia nước Body Jet, cấy mỡ công nghệ cao, nâng ngực Au-hybrid, treo sa trễ BRC, thẩm mỹ mặt, tái sinh tầng sinh môn toàn diện… VTM Siam Thailand đang hoạt động với 2 cơ sở tại số 59 Vũ Thạnh, Đống Đa, Hà Nội và số 55-57 Trường Sơn, quận 10, TP.HCM.

Lễ công bố “The Best of Vietnam 2022” do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo, Hiệp hội Thông tin Công nghiệp châu Á (AIPA) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC8 - Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC.

Chương trình được triển khai từ tháng 4 trên phạm vi toàn quốc với hơn 15 nhóm ngành nghề tại Việt Nam. Tại đây, hội đồng sẽ đánh giá và bình chọn những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cũng như top thương hiệu Việt Nam uy tín châu Á năm 2022. Danh hiệu được hội đồng bình chọn xét duyệt dựa trên 7 tiêu chí: Chấp hành luật pháp; xây dựng và bảo hộ thương hiệu; hệ thống giám sát chất lượng; thị trường và thị phần; doanh thu và lợi nhuận; trách nhiệm với Nhà nước và người lao động; bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội. Bên cạnh đó, tùy từng lĩnh vực ngành nghề, hội đồng sẽ đánh giá dựa trên các tiêu chí cụ thể: Năng lực, triết lý quản trị, hoạt động công nghệ và sáng tạo, năng lực tài chính, nguồn nhân lực, chiến lược marketing…