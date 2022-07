VTC Academy Plus hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng lĩnh vực AI

Sự kiện khánh thành cơ sở mới của VTC Academy Plus tại Đà Nẵng đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục, đào tạo nguồn lực chất lượng cao của học viện.

Tháng 6, Học viện Công nghệ thông tin và Thiết kế VTC (VTC Academy Plus) chính thức khánh thành cơ sở mới tại số 130 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Bên cạnh việc trang bị hệ thống thiết bị học tập hiện đại, học viện còn xây dựng không gian làm việc chung năng động, sáng tạo dành cho startup, công ty vừa và nhỏ. Mô hình này được kỳ vọng là vườn ươm khởi nghiệp lý tưởng, thúc đẩy sự tăng trưởng và tạo môi trường phù hợp cho những tài năng trẻ tại Đà Nẵng.

Đối tác trải nghiệm công nghệ tại lễ khánh thành cơ sở mới VTC Academy Plus Đà Nẵng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hoàng Việt Tân - Giám đốc Học viện VTC Academy Plus - cho hay: “VTC Academy Plus Đà Nẵng là một trong những bước đi xa hơn cả về chất lượng đào tạo lẫn cơ sở vật chất. Nhờ các chương trình liên kết chính thức với những trường hàng đầu thế giới, học viên của VTC Academy Plus tại Đà Nẵng được tiếp cận trực tiếp các kiến thức, kỹ năng; cũng như đạt được trình độ mà các trường nước ngoài đưa ra cho chính học viên của họ”.

Theo ông Tân, điều này đồng nghĩa với việc học viên sau khi tốt nghiệp ra tại VTC Academy Plus có thể làm việc ngay tại các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam, hoặc đi du học tiếp tại các trường đối tác để có cơ hội làm việc tại những tập đoàn ở nước sở tại.

Đại diện VIG dự lễ khánh thành cơ sở mới VTC Academy Plus Đà Nẵng.

Với mục tiêu trở thành học viện hàng đầu châu Á về đào tạo Công nghệ thông tin và Thiết kế trong thập kỷ tới, VTC Academy Plus không ngừng tìm kiếm đối tác giáo dục uy tín trên thế giới để mang đến chất lượng giáo dục tốt cho người học. Trong đó, có thể kể đến Viện Thiết kế Quốc tế Rubika (Pháp) - top 2 thế giới về đào tạo Hoạt hình 3D, Cao đẳng Quốc tế North Island - NIC (Canada), Học viện Digital Marketing toàn cầu - DMI (Vương quốc Anh)...

Trong sự kiện vừa qua, khách mời cũng chứng kiến lễ công bố hợp tác giữa VTC Academy Plus và Viện Giáo dục KAKE - hệ thống giáo dục bao gồm các trường đại học tư thục, trung học, tiểu học và trường dạy nghề trên khắp Nhật Bản, nổi tiếng nhất là 3 trường Đại học Khoa học Okayama, Đại học Khoa học và Nghệ thuật Kurashiki và Viện Khoa học Chiba.

Lễ công bố hợp tác này là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác bền vững, lâu dài giữa VTC Academy Plus và KAKE, giúp học viên Việt Nam có cơ hội tiếp cận nền giáo dục tiên tiến của các nước phát triển trên thế giới.

Đại diện KAKE, ông Fumitsugu Otsuki - Giám đốc Phòng Quan hệ Quốc tế tại Việt Nam - bày tỏ: “Thông qua hợp tác này, hai bên sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển hệ thống giáo dục quốc tế cho học sinh, sinh viên cả hai nước, góp phần thắt chặt mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật trong tương lai”.

Ông Hoàng Việt Tân (trái) - Giám đốc Học viện VTC Academy Plus và ông Nguyễn Cao Cường (phải) - CEO của Co-Well tại sự kiện.

Bên cạnh đó, VTC Academy còn chú trọng mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác chiến lược trong lĩnh vực Công nghệ phần mềm, Trí tuệ nhân tạo tại khu vực miền Trung, nổi bật là Co-Well - nhà cung cấp giải pháp phát triển phần mềm hàng đầu cho thị trường Nhật Bản và dịch vụ tiêu chuẩn Nhật Bản cho Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Cao Cường - CEO của Co-Well cho hay: “Sự kiện khánh thành cơ sở mới lần này có sức hấp dẫn lớn với những công ty công nghệ tại Đà Nẵng, trong đó có Co-Well. Chúng tôi cam kết đồng hành cùng VTC Academy Plus để tạo ra môi trường thực tập thuận lợi và luôn chào đón học viên VTC Academy Plus sau tốt nghiệp”.

Ông Cường bày tỏ sự tin tưởng với VTC Academy Plus Đà Nẵng sẽ là điểm đến đào tạo, phát triển những nhân sự vững chuyên môn, có tinh thần cầu tiến và được trau dồi đầy đủ kỹ năng mềm để đáp ứng tốt nhu cầu doanh nghiệp. Đồng thời, thế hệ nhân sự trẻ sẽ tiến xa trong sự nghiệp tương lai, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, du lịch của thành phố Đà Nẵng và miền Trung trong tương lai.