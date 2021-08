Vốn FDI tăng trở lại sau 8 tháng

Đến hết ngày 20/8, vốn FDI tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2020 sau khi giảm nhẹ trong 7 tháng đầu năm.

Thông tin này được đưa ra tại báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) về thu hút vốn đầu tư nước ngoài 8 tháng đầu năm.

Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt 19,12 tỷ USD , bằng 97,9% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, mức giảm của góp vốn, mua cổ phần đang được cải thiện dần.

Nhiều công ty sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam bị giảm công suất do dịch Covid-19. Ảnh: Coca-Cola Việt Nam.

Cụ thể, cả nước có 1.135 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (giảm 36,8%), tổng vốn đăng ký đạt gần 11,33 tỷ USD (tăng 16,3%). Lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư ghi nhận giảm 11%, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 5 tỷ USD (tăng 2,3%).

Về lĩnh vực đầu tư, dẫn đầu vẫn là khu vực công nghiệp chế biến - chế tạo với tổng vốn đầu tư đạt gần 9,3 tỷ USD , chiếm 48,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là lĩnh vực sản xuất, phân phối điện với vốn đầu tư 5,5 tỷ USD , chiếm 28,7% tổng vốn. Theo sau lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, bán buôn, bán lẻ.

Trong 8 tháng qua, có 92 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư dự án tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư trên 6,2 tỷ USD , chiếm gần 32,5% tổng vốn, giảm 5% so với cùng kỳ 2020. Nhật Bản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư trên 3,2 tỷ USD , chiếm 16,8% tổng vốn, tăng 94,9% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn của Singapore và Nhật Bản chủ yếu chảy vào theo hình thức đầu tư mới.

Singapore có FDI vào Việt Nam lớn nhất trong 8 tháng Tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam theo quốc gia Nhãn Singapore Nhật Bản Hàn Quốc Khác Tỷ lệ đầu tư FDI % 32.5 16.8 12.7 36

Mặc dù Hàn Quốc chỉ xếp thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 2,4 tỷ USD , đây là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới cũng như số lượt dự án điều chỉnh vốn, tiếp theo đó là Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan…

Trong 58 địa bàn đầu tư, tỉnh Long An dẫn đầu với tổng vốn đăng ký trên 3,6 tỷ USD , chiếm 18,9% tổng vốn đăng ký, trong đó có dự án điện lớn lên tới 3,1 tỷ USD .

TP.HCM là địa phương đứng thứ 2 với tổng vốn đăng ký gần 2,2 tỷ USD , chiếm 11,4% tổng vốn đầu tư. Bình Dương đứng thứ 3 với gần 1,7 tỷ USD , chiếm 8,7% tổng vốn đầu tư, tiếp theo lần lượt là Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội…

Tuy nhiên, nếu xét về số dự án, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP.HCM, Hà Nội, Bắc Ninh. Trong đó, TP.HCM dẫn đầu cả nước về số dự án mới. Hà Nội tuy không thuộc top 5 địa phương thu hút đầu tư trong 8 tháng song xếp thứ 2 về số dự án mới, số lượt dự án điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần.

Tính đến 20/8, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 11,58 tỷ USD , tăng 2% so với cùng kỳ năm 2020. Báo cáo cũng cho biết thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số nhà máy bị ngưng hoặc giảm công suất, do đó, vốn thực hiện trong tháng 8 đã giảm 12,2% so với cùng kỳ năm trước và giảm 14,3% so với tháng 7. Tuy nhiên, tính chung trong 8 tháng, tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện vẫn tăng nhẹ.