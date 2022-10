Volvo ‘phủ xanh’ Vietnam Motor Show 2022 bằng xe hybrid

Tất cả mẫu xe Volvo xuất hiện tại VMS 2022 là xe hybrid và mild hybrid, đây là bước đệm mà Volvo coi là phù hợp trong hành trình điện hóa ôtô tại Việt Nam.

Vietnam Motor Show 2022 diễn ra từ ngày 27/10 tới 30/10 là dịp để các hãng xe giới thiệu những sản phẩm và chiến lược của mình. Đối với Volvo, hãng xe Thụy Điển đi tiên phong giới thiệu bộ sưu tập xe hybrid với phiên bản Ultimate - được trang bị cao cấp nhất, đáp ứng cho nhu cầu đang lên của thị trường Việt Nam.

Để tìm hiểu kỹ hơn về chiến lược này, Zing có cuộc trao đổi với ông Nick Connor - Tổng giám đốc Volvo Cars châu Á - Thái Bình Dương.

Thị trường tăng trưởng tốt nhất thế giới của Volvo

- Tôi đang thấy ngày càng nhiều xe Volvo trên đường phố Việt Nam. Theo ông, đây có phải là thành công của Volvo tại thị trường này? So với các thị trường khác mà ông quản lý, thị trường Việt Nam đang đứng ở đâu và tiềm năng phát triển thế nào?

- Chắc chắn là số lượng xe xuất hiện trên đường sẽ là minh chứng tốt nhất cho kết quả kinh doanh của một hãng ôtô. Đối với Volvo, Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng tốt nhất trên thế giới. Thị phần của Volvo đã tăng gấp 4 lần sau gần 5 năm vừa qua.

Ông Nick Connor - Tổng giám đốc Volvo Cars châu Á - Thái Bình Dương.

- Theo ông đâu là điểm mạnh nhất của Volvo khi so sánh với các đối thủ trên thế giới. Đây có phải là điểm mạnh của Volvo tại thị trường Việt Nam nói riêng?

- Volvo có những sản phẩm tốt, những chiếc xe mang thiết kế đậm chất Scandinavia. Những sản phẩm của Volvo cũng đại diện cho những giá trị của Scandinavia, đó là sự an toàn, chất lượng và tính bền vững. Tôi nghĩ rằng những khách hàng ở Việt Nam đánh giá rất cao những giá trị này, và minh chứng là chúng tôi đang có những bước tiến vững chắc.

- Theo ông, có sự khác biệt nào giữa những khách hàng của Volvo tại Việt Nam so với những khách hàng của Volvo trên thế giới?

- Tôi cho rằng khách hàng của chúng tôi dù ở bất cứ nơi đâu đều có chung những giá trị mà Volvo theo đuổi. Thông thường, khách hàng của Volvo ở các thị trường đều nằm ở nhóm có học thức cao nhất trong phân khúc khách hàng của dòng xe sang. Họ yêu thích thiết kế đơn giản và lịch lãm, nhưng vẫn toát lên sự sang trọng trong từng chi tiết. Họ cũng là những người thích sự bền vững, sự an toàn và quan tâm đến môi trường.

- An toàn là điều mà mọi người luôn nghĩ đến khi nhắc về Volvo. Ngoài an toàn, Volvo còn có những công nghệ gì nổi bật để thu hút được khách hàng trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh?

- Đối với Volvo, an toàn chính là giá trị số một của chúng tôi, và cũng là giá trị mà chúng tôi luôn theo đuổi từ ngày thành lập hãng. Ngày nay, Volvo còn quan tâm đến tính bền vững, bảo vệ môi trường sống. Có thể nói, tính bền vững và sự an toàn chính là hai giá trị hàng đầu của Volvo. Đó là lý do những chiếc xe Volvo ngày nay sở hữu công suất cực kỳ mạnh mẽ nhưng vẫn rất ổn định, an toàn, đồng thời tối thiểu mức khí thải CO2 ra môi trường.

Công nghệ Hybrid đang là lựa chọn tối ưu

- XC90 Recharge sẽ là điểm nhấn của Volvo Car Việt Nam tại Vietnam Motor Show năm nay. Ông nghĩ đâu là thế mạnh của XC90 Recharge khi so với các đối thủ trong phân khúc?

- XC90 Recharge là dòng xe tiêu biểu của chúng tôi tại triển lãm lần này. Đây là một chiếc xe plug-in hybrid, nghĩa là lai giữa điện và xăng, có động cơ điện hoạt động độc lập và có thể cắm sạc để nạp cho hệ thống pin.

Nó có công suất rất mạnh, lên tới 462 mã lực. Ngoài ra, XC90 Recharge cũng là chiếc xe phát thải CO2 rất thấp và cũng rất an toàn. Tất nhiên, chiếc xe vẫn mang những đường nét Scandinavia đặc trưng, đồng thời có giao diện dễ sử dụng. Những điểm trên đã khiến XC90 trở thành mẫu xe hàng đầu của Volvo ở triển lãm năm nay.

Tôi muốn nhắc thêm tới công suất 462 mã lực của XC90, đây là sức mạnh tối đa của chiếc xe khi kết hợp cả động cơ xăng và mô tơ điện, mạnh hơn bất kỳ mẫu xe nào cùng dung tích.

- Ngoài XC90 Recharge, Volvo Car Việt Nam còn có những sản phẩm gì nổi bật để thu hút người tham quan, đặc biệt là ở nhóm xe mild hybrid/hybrid?

- Toàn bộ mẫu xe Volvo tại triển lãm đều sẽ là xe “xanh”. Những mẫu xe của chúng tôi đều được trang bị công nghệ mild hybrid hoặc plug-in hybrid. Đây là bước tiến lớn của Volvo trên hành trình chuyển sang hãng xe thuần điện. Những mẫu xe của Volvo xuất hiện tại Việt Nam từ nay sẽ đều được tối ưu cả về sức mạnh, công nghệ, thân thiện với môi trường và tất nhiên là vẫn rất an toàn.

Với sự kết hợp của mô tơ điện với động cơ xăng, chúng tôi có thể đạt công suất 462 mã lực đối với một chiếc XC90 Recharge, trong khi một chiếc xe cùng dung tích chỉ có thể đạt tối đa 300 mã lực. Có thể nói Volvo đang có những mẫu xe mạnh nhất tại Việt Nam, mạnh nhất nhưng vẫn an toàn nhất.

- Cơ sở hạ tầng dành cho xe điện ở Việt Nam vẫn còn hạn chế, việc mang những sản phẩm hybrid có cổng sạc về bán ở thời điểm này liệu có phải là bước đi mạo hiểm của Volvo Car Việt Nam?

- Tại Việt Nam hiện nay, hạ tầng dành cho ôtô điện vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy, những dòng xe mild hybrid và plug-in hybrid của Volvo là bước chuyển rất tốt trong quá trình chuyển dần qua ôtô điện tại Việt Nam. Đây là một giải pháp rất thuận tiện cho người dùng. Bạn có thể sạc điện cho xe tại nhà và sử dụng trên đường như một mẫu ôtô điện.

Nếu bạn kết hợp cả động cơ xăng và mô tơ điện, như tôi đã nói, bạn sẽ cầm lái một chiếc xe mạnh mẽ nhất. Nếu bạn đi đường xa và hết điện, bạn vẫn có thể chuyển sang sử dụng động cơ xăng. Sự kết hợp giữa mô tơ điện và động cơ xăng tạo cho người dùng sự thuận tiện đáng kể nếu so với xe thuần điện, và là bước đệm phù hợp khi chúng ta đang chuyển đổi hạ tầng từ xe xăng sang xe điện.

- Tại Việt Nam, thị trường xe điện cũng đang phát triển rất nhanh, Volvo có kế hoạch gì đối với các mẫu xe thuần điện tại Việt Nam?

- Đối với Volvo, chúng tôi đã có một số dòng xe thuần điện như C40, XC40, hay dòng xe điện SUV 7 chỗ EX90. Chúng tôi chắc chắn sẽ mang những dòng xe này về Việt Nam. Chúng tôi đã lên kế hoạch và sớm thôi, những chiếc ôtô điện mang thương hiệu Volvo sẽ lăn bánh tại Việt Nam.

Ông Nick Connor - Tổng giám đốc Volvo Cars châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ về định hướng của Volvo.

- Việt Nam đã có hãng xe thuần điện, nhiều hãng ôtô lớn trên thế giới cũng đã cam kết thời gian chuyển hẳn sang xe điện. Vậy khi nào Volvo sẽ trở thành một hãng xe thuần điện?

- Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ mẫu xe của Volvo sẽ là xe thuần điện. Trước đó, tới năm 2025, sẽ có 50% các mẫu xe Volvo là xe thuần điện. Đồng thời, chúng tôi cũng đặt mục tiêu đến năm 2040 sẽ là một công ty trung hòa carbon. Lộ trình của Volvo đã khá rõ ràng và tôi tin chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu trên.

- Từ bây giờ cho đến khi trở thành hãng xe thuần điện, Volvo có những kế hoạch nào để hỗ trợ người tiêu dùng chuyển đổi sang xe “xanh” hay không?

- Đầu tiên, chúng tôi cần mang những chiếc xe này vào thị trường, sau đó cung cấp những giải pháp sạc điện cho xe tại nhà một cách dễ dàng cho khách hàng. Tiếp theo, cơ sở hạ tầng rất quan trọng, nó giúp cho những khách hàng không thể sạc điện tại nhà có thể sạc tại các trạm sạc bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi cần làm việc với các đối tác và cả những công ty độc lập để tạo ra một cơ sở hạ tầng tương thích và thúc đẩy lộ trình xe điện.