Vợ tha thứ cho Kyle Walker vụ bê bối trong quán bar

Một tháng sau khi ngôi sao Man City say xỉn, ôm gái và cởi đồ trong quán bar, bà xã Annie Kilner có động thái tha thứ cho chồng.

Bà xã Kyle Walker đăng ảnh cổ vũ chồng và các đồng đội ở Man City, chứng mình bản thân đã tha thứ cho chồng.

Theo The Sun, vợ Kyle Walker đăng ảnh cổ vũ chồng và các đồng đội ở Man City trong trận thắng 3-1 trước Leicester City. Truyền thông Anh cũng cho rằng, một tháng kể từ khi hậu vệ 32 tuổi gây sốc với những hình ảnh tiêu cực, bà mẹ ba con đã chính thức tha thứ cho anh.

Tháng trước, cầu thủ người Anh bị cảnh sát thẩm vấn khi đoạn video dài 90 phút ghi lại cảnh anh chàng uống say, cởi đồ, sờ soạng và ôm hôn những phụ nữ lạ bị phát tán trên mạng xã hội. Walker không bị CLB cũng như cảnh sát phạt nhưng vợ anh rất giận dữ. Và đây cũng không phải lần đầu anh chàng khiến bà xã thất vọng vì thói trăng hoa.

Vào năm 2019, chàng hậu vệ bị vợ đuổi ra khỏi nhà sau khi ngôi sao truyền hình Ex on the Beach, Laura Brown nói rằng họ đã nhiều lần "vui vẻ" trên chiếc xe Bentley của anh chàng. Sau khi nhận được sự tha thứ từ bà xã Annie Kilner, năm 2020, Walker lần nữa phải dọn đồ ra khỏi nhà vì thú nhận với vợ rằng anh khiến người mẫu Lauryn Goodman mang bầu. Trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, Kyle Walker còn vi phạm luật giãn cách, đưa hai gái gọi về nhà vui vẻ.

Sau loạt bê bối, cầu thủ sinh năm 1990 vẫn được vợ tha thứ. Anh cầu hôn cô với chiếc nhẫn 250.000 bảng vào năm 2020. Năm ngoái, hai người bí mật kết hôn. Kyle Walker và "nửa kia" là bạn từ thuở nhỏ và có với nhau ba bé trai. Trên trang cá nhân, hậu vệ Manchester City đa phần chỉ đăng ảnh bản thân tập luyện và thi đấu. Trong khi đó, vợ Kyle Walker cũng chỉ khoe ảnh gợi cảm của bản thân hoặc bên các con mà không có sự xuất hiện của chồng.