Vợ Phan Mạnh Quỳnh mặc váy cưới 87,5 triệu đồng

Trưa 17/4, Phan Mạnh Quỳnh cùng Khánh Vy tổ chức đám cưới tại quê Nghệ An của chú rể. Cô dâu chọn mẫu váy cưới A-line nhẹ nhàng, sánh đôi cùng nhạc sĩ Từ đó bước vào lễ đường.

Chiếc váy này được tạo ra bởi nhà thiết kế Linh Nga, có giá 87,5 triệu đồng, 35 triệu đồng là mức giá thuê.

Theo đó, với mong muốn tổ chức tiệc cưới ấm cúng, Khánh Vy ưu ái chọn dáng váy nhẹ để tạo cảm giác thân thiết bên người thân và bạn bè thay vì kiểu xòe bồng.

Để đồng điệu với mẫu áo dài làm lễ của cô dâu vào tối 16/4, mẫu váy cưới này đã được nhà thiết kế đính kết thủ công 10.000 viên đá pha lê ánh bạc sang trọng nhập khẩu từ châu Âu. Chi tiết này tạo nên các họa tiết baroque cổ điển nhưng vẫn mang nét hiện đại.

Đặc biệt, mẫu váy cũng sử dụng công nghệ may váy liền thân. Điểm nhấn là dải voan lụa cao cấp xếp 5 lớp ở 2 bên thân, trải từ eo đến chân váy.

Váy cưới được nhà thiết kế Linh Nga áp dụng kiểu may liền thân. Ảnh: Thạch Thảo.

Không chỉ giúp tạo hiệu ứng thon gọn phần hông, tôn dáng eo, chiều cao, chi tiết này còn khiến mẫu váy có độ bồng bềnh, thướt tha nhất định. Điều này giúp cô dâu của Phan Mạnh Quỳnh thể hiện nét sang trọng pha lẫn chút tiểu thư đài các.

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy công khai chuyện tình cảm vào năm 2015. Nam ca sĩ cầu hôn bạn gái vào cuối năm 2018. Họ dự định tổ chức hôn lễ vào 1/12/2019 nhưng phải hoãn lại do dịch bệnh.

Khánh Vy (sinh năm 1994 tại Khánh Hòa) là người mẫu ảnh, từng xuất hiện trong MV của Đức Phúc, Only C. Cô hiện tập trung vào công việc kinh doanh online tại TP.HCM. Khánh Vy từng ghi danh tại cuộc thi The Face Vietnam mùa 2 nhưng không tiến sâu.