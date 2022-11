Vỡ nợ 100 tỷ đồng, 4 cán bộ chiếm đoạt tiền tiết kiệm của khách hàng

4 cán bộ phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh - Khánh Hòa đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng làm chứng từ khống, chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Ngày 26/11, Bộ Công an cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án tham ô tài sản, xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh thuộc Ngân hàng Sacombank chi nhánh Khánh Hòa.

Đồng thời, cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố 4 bị can cùng về tội danh trên. Họ gồm: Nguyễn Thị Thanh Hà, nguyên Phó phòng phụ trách nội nghiệp Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh; Ngô Thị Hồng Nhạn, nguyên thủ quỹ đơn vị này; Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải, nguyên là 2 giao dịch viên.

Trụ sở Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh thuộc Chi nhánh Khánh Hòa. Ảnh: V.A.

Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 8, do cần tiền, Nguyễn Thị Thanh Hà đã tự ý sử dụng thông tin khách hàng (số tài khoản, số thẻ tiết kiệm) và nhiều lần chỉ đạo Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My, Ngô Nữ Hồng Hải làm hồ sơ tín dụng khống (vay tiền với tài sản đảm bảo là các thẻ tiết kiệm của khách hàng), mục đích để làm chứng từ khống tất toán và chứng từ khống rút tiền từ thẻ tiết kiệm của khách hàng. Qua đó, các bị can chiếm đoạt số tiền lớn của ngân hàng và khách hàng.

Sau khi VKSND phê chuẩn các quyết định tố tụng, Cơ quan CSĐT đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hồng Nhạn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Nữ Hồng Hải và Nguyễn Trà My.

Theo một nguồn tin, số tiền mà các cán bộ Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh vay của người dân là hơn 100 tỷ đồng .

Hiện cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, khẩn trương truy xét, thu hồi tài sản đã bị chiếm đoạt.