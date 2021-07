Vợ chồng tử vong trong căn nhà cháy

Hỏa hoạn tại ngôi nhà gỗ ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam, khiến anh C. và vợ không kịp thoát thân.

Ngày 31/7, Công an huyện Nam Trà My đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong tối 30/7.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: H.T.

Khuya 30/7, hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà anh N.Q.C. (33 tuổi) ở xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Thời điểm này, người dân phát hiện lửa phát ra từ nhà anh C., tuy nhiên do xa nguồn nước, ngôi nhà làm bằng gỗ nên nhanh chóng bị lửa thiêu rụi.

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND xã Trà Nam, cho biết vụ cháy khiến anh C. và vợ là L.T.T.S. (31 tuổi) tử vong.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà cửa và tài sản gia đình anh C. bị lửa thiêu rụi.

Vợ chồng anh C. có con nhỏ 5 tuổi. Khi xảy ra sự việc cháu bé ở nhà ông bà nội.