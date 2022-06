Vợ chồng quyền lực của Hollywood

Nam diễn viên Ryan Reynolds sở hữu hơn 20 ôtô, bao gồm Lamborghini, Cadillac, Mercedes-Benz... Trong khi đó, người vợ Blake Lively được biết đến với gu thời trang sành điệu.

Không phải tất cả cặp vợ chồng ở Hollywood đều làm được như Ryan Reynolds và Blake Lively. Ví dụ Angelina Jolie và Brad Pitt, Kim Kardashian và Kanye West đều được yêu thích nhưng vẫn chọn cách rời bỏ nhau do những mâu thuẫn cá nhân.

Blake Lively và Ryan Reynolds vẫn bền chặt sau cuộc gặp gỡ trên phim trường Green Lantern vào năm 2010. Họ bắt đầu hẹn hò một năm sau đó và kết hôn bằng đám cưới bí mật năm 2012.

Ryan Reynolds (45 tuổi) - người trước đây kết hôn với Scarlett Johansson và được cho là đã tán tỉnh Sandra Bullock, Charlize Theron. Nam diễn viên phải lòng Blake Lively (34 tuổi) sau khi cô chia tay Penn Badgley.

Giàu có, hào hoa và giỏi giang - Ryan Reynolds cùng Blake Lively là bộ đôi quyền lực của Hollywood. Ảnh: Glamour.

Mười năm bên nhau và có chung ba đứa trẻ, cả hai ngôi sao đều đạt được thành công vang dội trong diễn xuất, từ vai chính của Ryan Reynolds trong Marvel's Deadpool, The Adam Project và Free Guy, đến Blake Lively đóng vai chính trong A Simple Favor (phần tiếp theo), Sisterhood of the Travelling Pants và Sắc đẹp vĩnh cửu.

Thậm chí còn có tin rằng cô có thể thay thế vợ cũ của Johnny Depp là Amber Heard trong Aquaman của DC Comics, theo nhiều báo cáo và bản kiến ​​nghị gần đây.

Ngoài việc chi tiền cho bộ phim, Ryan Reynolds còn sở hữu nhiều thương hiệu bao gồm Aviation Gin và Mint Mobile, trong khi Blake Lively bán máy trộn sủi bọt không cồn có tên Betty Buzz. Cả hai trở thành những người đại diện cho Chanel, Stella McCartney đến Piaget và Armani Code. Theo Celebrity Net Worth, cặp vợ chồng có giá trị tài sản lên đến 180 triệu USD .

Siêu xe

Theo Hot Cars, họ sở hữu ít nhất 20 chiếc xe, bao gồm Lamborghini Aventador, Cadillac Escalade, Mercedes-Benz 190 SL, Audi R8, một chiếc Dodge Challenger hiện đại với các sọc đỏ và đen, Chevrolet Equinox và nhiều xe đạp như Ducati GT1000 và Triumph Bonneville.

Ryan Reynolds có sở thích chơi môtô, anh sở hữu chiếc Ducati GT1000 và Triumph Bonneville cùng nhiều siêu phẩm khác. Ảnh: Brooklynnhibb.

Quần áo hàng hiệu

Giống nhân vật của cô ấy là Serena van der Woodsen trong Gossip Girl, Blake Lively có gu thời trang hoàn hảo. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bộ sưu tập cá nhân của cô xuất hiện nhiều trang phục đẹp mắt.

Điều ấn tượng nhất là trong khi hầu hết người nổi tiếng đều thuê nhà tạo mẫu, Blake Lively luôn tự chọn và phối trang phục của mình. Cô ấy nói với WWD: "Có lẽ tôi có vấn đề về kiểm soát và cái tôi lớn".

Vào năm 2021, tạp chí Elle đã mổ xẻ một số bức ảnh trên mạng xã hội mà Blake Lively đăng vào ngày sinh nhật của cô. Khi cô khoe chiếc túi xách dễ thương được Louis Vuitton tặng cho, có thể thấy bộ sưu tập giày cao gót đáng kinh ngạc của Christan Louboutin - ít nhất 21 đôi - được xếp ngay ngắn trên các kệ sau lưng cô ấy.

Blake Lively sở hữu nhiều món đồ đá quý đắt đỏ. Ảnh: Cosmopolitan.

Các báo cáo khác thậm chí còn tuyên bố rằng nữ diễn viên từng đưa 40 người đến một buổi quay phim để chuẩn bị phục trang cho cô và họ kiếm được ít nhất 500 USD /lần. Theo The Richest, cô chi hàng trăm nghìn USD mỗi năm cho thời trang.

Được biết đến là người sở hữu những món đồ trang sức đắt giá nhất trên thảm đỏ, Blake Lively cũng là chủ nhân của chiếc nhẫn đính hôn 12 carat trị giá 2 triệu USD , theo Brides. Món phụ kiện này xếp hạng trong số những chiếc nhẫn cầu hôn đắt giá nhất của người nổi tiếng.

Tuy nhiên, đây không phải là bất ngờ lớn đối với những người hâm mộ Blake Lively. Cô từng khoe những món trang sức trị giá 10 triệu USD chỉ trong một tuần và kiếm được khoản tiền trị giá 2 triệu USD cho Met Gala 2018.

Trong khi đó, chồng người Canada của cô là đại sứ toàn cầu của hãng đồng hồ sang trọng Thụy Sĩ Piaget. Theo Luxe Watches, anh sở hữu bộ sưu tập đồng hồ ấn tượng, từng được phát hiện đeo những tác phẩm kinh điển của Omega, Cartier, Panerai và Chopard.

Trong lần xuất hiện tại Met Gala năm nay, Blake Lively thu hút sự chú ý với màn thay váy ngay trên thảm đỏ. Ảnh: Haper's Bazaar.

Bất động sản

Rời xa ánh hào quang trên thảm đỏ, bộ đôi Hollywood có cuộc sống yên bình ở ngoại ô New York (Mỹ), trong ngôi nhà mà họ mua với giá 5,7 triệu USD trước khi sinh con đầu lòng.

Nằm cách thành phố khoảng một giờ đi xe, khu đất Pound Ridge có bảy phòng ngủ và sáu phòng tắm, trên diện tích hơn 46.450 m2, theo tạp chí Hello. Khác xa với sự hào nhoáng của thành phố, ngôi nhà nông thôn Bedford đẹp như tranh vẽ là nơi tổ chức hoạt động cuối tuần bổ ích như cưỡi ngựa và dùng bữa tại các nhà hàng địa phương, theo People.

Những người hàng xóm nổi tiếng cũng có khoảng không gian bình dị như vợ chồng Ryan Reynolds và Blake Lively bao gồm Bruce Willis, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones và Martha Stewart. Bộ đôi này bị bạn bè gán cho danh hiệu là “những người yêu thích ở nhà”.

Blake Lively cho biết kỳ nghỉ yêu thích của cô là "không làm gì" và chỉ ở với gia đình. Ảnh: Elle.

Phi cơ riêng

Giống nhiều nghệ sĩ hạng A khác, Ryan Reynolds và Blake Lively cũng hưởng thụ cuộc sống xa hoa trên phi cơ riêng.

Với lịch trình bận rộn của họ, cả hai thường xuyên được phát hiện sử dụng phương tiện di chuyển từ thành phố này sang địa điểm khác. Tuy nhiên, khi nói đến kỳ nghỉ, Blake Lively nói với Good Morning America rằng "kỳ nghỉ tuyệt vời nhất mà chúng tôi có là vui chơi bên gia đình”.

Làm từ thiện

Blake Lively và Ryan Reynolds đã sử dụng quyền lực và sự giàu có của mình nhiều lần cho việc từ thiện. Vào tháng 3, họ tặng 500.000 USD cho tổ chức từ thiện Water First Education & Training Inc của Canada, theo ghi nhận trên The Hollywood Reporter.

Theo Harper's Bazaar, trong năm 2021, các nhà hảo tâm đã quyên góp 1 triệu USD cho Liên minh Tự do Dân sự Mỹ, Quỹ Giáo dục và Quốc phòng Hợp pháp NAACP. Thậm chí số tiền quyên góp lên tới 1 triệu USD .

Những hành động thiện tâm hỗ trợ khác bao gồm làm việc với các tổ chức như Hội Chữ thập đỏ hay hỗ trợ những người có chứng tự kỷ.