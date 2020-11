Vỏ bọc của người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc tiền tỷ

Có chồng, 2 người con, làm kinh doanh online, Hậu tạo cho mình một vỏ bọc giàu có. Trên trang cá nhân, người phụ nữ này thường xuyên đăng tải những hình ảnh ăn uống sang chảnh.

Ngày 27/11, Phòng cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thị Hậu (33 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về tội Tổ chức đánh bạc.

Nguyễn Thị Hậu. Ảnh: Facebook cá nhân.

Hậu đã có chồng và hai người con. Trên trang cá nhân, người phụ nữ này đăng bài bán hàng online và những bữa tiệc tùng, ăn uống, sang chảnh.

Bằng sự tinh ranh của mình, Hậu tạo cho bản thân một vỏ bọc là doanh nhân thành đạt có cuộc sống nhiều người mơ ước.

Sự thật Hậu có hàng chục đại lý ghi lô đề nằm trên trên địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Hậu được xác định là người cầm đầu.

Số tiền mà Hậu và các đại lý giao dịch hàng ngày lên đến cả tỷ đồng. Giúp sức cho Hậu có Hồ Thế Kiếm (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc). Kiếm là đại lý cấp 1 và cũng là đàn em của Hậu.