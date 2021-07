Vợ bị phạt, chồng xé biên bản trước mặt tổ tuần tra Covid-19

Người phụ nữ 41 tuổi ở Cần Thơ bị lực lượng chức năng xử phạt vì ra đường không lý do. Người chồng sau đó đến gặp tổ công tác tranh cãi và xé biên bản.

Ngày 25/7, ông Nguyễn Thái Bảo, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết quận đã chỉ đạo xác minh, xử lý trường hợp người đàn ông tranh cãi, xé biên bản trước mặt tổ tuần tra xử lý vi phạm giãn các xã hội theo Chỉ thị 16.

Hai ngày qua, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh của người đàn ông lớn tiếng tranh cãi với lực lượng tuần tra về việc vợ bị xử phạt vi phạm hành chính, sau đó xé biên bản tại chỗ.

Trong đoạn clip, người này nói với tổ công tác rằng: “Anh nhắn với chủ tịch phường, đừng bao giờ kêu gọi tôi làm từ thiện. Một năm, tôi cho 500-700 phần quà”, nói xong người này xé biên bản.

Đi được một đoạn, người này nói vọng lại với tổ công tác về nhắn với chủ tịch phường rằng, Tết đừng bao giờ gọi lại công ty xin tiền làm từ thiện cho người dân.

Theo UBND quận Ninh Kiều, sự việc xảy ra vào sáng 23/7. 9h cùng ngày, tổ tuần tra xử lý vi phạm hành chính phòng, chống dịch Covid-19 tại điểm trước công viên Vincom Xuân Khánh, đã tạm dừng một số phương tiện kiểm tra các trường hợp ra đường không đúng quy định.

Sau khi xé biên bản, ông C. nói vọng lại tổ công tác nhắn chủ tịch phường đừng kêu gọi quà từ thiện cho người dân. Ảnh: cắt từ clip.

Khi cho dừng phương tiện, tổ tuần tra đã lập biên bản bà T.T.T.T. (41 tuổi, ở quận Ninh Kiều), vi phạm hành chính trong trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Bà T. đã chấp nhận, ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Đến 10h45 phút cùng ngày, ông H.V.C. (48 tuổi, chồng bà T.) mang theo biên bản đến nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Ông C. gặp tổ trưởng và thành viên tổ tuần tra, thắc mắc vi phạm của vợ.

Hai người trong tổ tuần tra giải thích vợ ông C. ra đường không mang theo thẻ đại diện hộ dân mua hàng thiết yếu là vi phạm quy định. Ông C. sau đó tranh cãi với hai người trong tổ tuần tra, xé biên bản ngay tại chỗ và lên xe bỏ đi. 5 phút sau, ông C. quay lại nói với tổ tuần tra rằng vợ đã đóng phạt.

Theo thông tin do Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều cung cấp, Công an quận đã phối hợp cùng UBND phường Xuân Khánh, mời ông C. đến trụ sở UBND phường Xuân Khánh xác minh thông tin, làm rõ các tình tiết liên quan.

Tại buổi làm việc, ông C. thừa nhận là phát ngôn và hành động xé biên bản là sai. Ông nhận lỗi về việc phát ngôn và xé biên bản là không đúng, xin rút kinh nghiệm.

“Quan điểm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của quận là xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm quy định về công tác phòng, chống dịch dù người vi phạm là bất kỳ tổ chức, cá nhân nào”, Phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều thông tin.