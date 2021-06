VNDirect: Giá nhà đất đang tăng trên diện rộng

Số liệu của Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết giá đất ở những khu vực ngoại thành tại Hà Nội và TP.HCM liên quan tới các đồ án quy hoạch đang có xu hướng tăng mạnh.

Ghi nhận trong báo cáo ngành bất động sản nhà ở mới công bố, các chuyên gia tại VNDirect cho biết giá đất ở một số khu vực ngoại thành Hà Nội đang ghi nhận xu hướng tăng đột biến. Trong đó, giá đất khu vực Đông Anh đã tăng 75,5% so với cùng kỳ, tương tự, giá đất khu vực huyện Thanh Trì cũng đã cao hơn 25,6%.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận tại một số huyện ngoại thành TP.HCM, như Củ Chi và Hóc Môn khi giá đất tại đây đã tăng lần lượt 27,7% và 21,1% so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia, giá đất những khu vực này tăng mạnh thời gian qua chủ yếu do liên quan các dự thảo dự án quy hoạch sông Hồng tại Hà Nội và đề xuất đưa 5 huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ lên quận tại TP.HCM. Cùng với đó là đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn.

Phân tích kỹ hơn, VNDirect cho biết Hà Nội vừa trải qua cơn sốt đất nóng trong tháng 4, với giá đất tăng trung bình 14,5% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu do các thông tin quy hoạch, đặc biệt là dự thảo quy hoạch sông Hồng.

Giá đất bình quân khu vực huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tăng 75,5% so với cùng kỳ, đạt trên 5.341 USD /m2. Ảnh: Văn Hưng.

Dựa trên nghiên cứu thị trường, giá đất tại Đông Anh cuối tháng 4 lên tới 5.341 USD /m2, tăng tới 75,5% so với cùng kỳ. Ngoài việc nằm trong quy hoạch phân khu sông Hồng, giá đất Đông Anh tăng cao còn đến từ 2 dự án tại huyện này gồm cầu Tứ Liên (tổng vốn đầu tư 17.000 tỷ) và trục đường nối khu vực Hồ Tây - Cổ Loa.

Ngoài ra, Hà Nội cũng đã đặt mục tiêu đưa huyện Đông Anh lên quận trước năm 2025.

Trong khi đó, tại thị trường phía Nam, các nhà đầu tư đang đổ về săn đất khu vực Tây Bắc TP.HCM khiến giá đất bình quân huyện Củ Chi tăng 27,7%; Hóc Môn tăng 21,1%; quận 12 tăng 15,6%; thành phố Thủ Đức tăng 12%; và huyện Bình Chánh cũng tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Giá đất tại các khu vực này tăng nhanh chủ yếu nhờ vào đề án đưa các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ lên quận, song song với đề xuất thành lập thành phố Tây Bắc gồm Củ Chi và Hóc Môn.

Không chỉ ghi nhận tăng giá đất ở, VNDirect cho biết giá thứ cấp các căn hộ khu vực vùng ven TP.HCM cũng đã tăng tương đối trong tháng 4 khi nguồn cung mới ở phân khúc bình dân khan hiếm trong khi nhu cầu vẫn ở mức cao. Điều này dẫn đến giá căn hộ thứ cấp dưới 2.000 USD /m2 tăng nhanh hơn.

Giá đất tăng tại hầu hết quận, huyện khu vực Hà Nội. Nguồn: VNDirect.

Trong đó, giá căn hộ thứ cấp tại Gò Vấp đã tăng 11,1% so với cùng kỳ. Tương tự, giá căn hộ tại các khu vực Bình Tân cũng đã tăng 7,6%; Bình Chánh tăng 5,2% trong tháng 4.

Tại Hà Nội, giá thứ cấp căn hộ tăng khoảng 2,7% trong tháng 4 vừa qua. Trong đó, Hoài Đức tăng mạnh nhất với 7,8%.

Trên thị trường sơ cấp, VNDirect ghi nhận giá bình quân căn hộ sơ cấp tại TP.HCM trong những tháng đầu năm đã tăng 2,9% so với cuối năm 2020 và tăng 14,6% so với cùng kỳ đạt 2.219 USD /m2. Lý do của đà tăng này đến từ các dự án mới tung ra thị trường giai đoạn này đều năm ở các vị trí đắc địa, điều kiện bàn giao, hỗ trợ thanh toán và tiện ích tốt hơn.

Tại Hà Nội, giá trung bình căn hộ sơ cấp thời gian qua cũng tăng 3,5% so với cuối năm 2020 và cao hơn 7% so với cùng kỳ, đạt 1.461 USD /m2. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự hưng phấn của thị trường với các thông tin đồ án quy hoạch mới.

Tương tự TP.HCM, giá sơ cấp căn hộ tại Hà Nội đã tăng ở tất cả phân khúc, dao động trong khoảng 5,9-18%. Trong đó, căn hộ cao cấp và bình dân tăng mạnh nhất, lần lượt cao hơn 18% và 10,8% so với cùng kỳ.