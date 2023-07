VNDirect: Doanh nghiệp điện khí hưởng lợi khi thủy điện suy yếu

VNDirect cho rằng điện khí và các nhà máy điện than miền Bắc sẽ hưởng lợi nhờ thủy điện suy yếu, đồng thời gọi tên các mã cổ phiếu dầu khí hấp dẫn trong phần còn lại của năm.

Theo nội dung trong Quy hoạch điện VIII (QHĐ8), các loại hình sản xuất điện được ưu tiên phát triển bao gồm điện gió và điện khí (giai đoạn 2021-2030) sau khi đẩy mạnh hơn nữa phát triển điện năng lượng tái tạo (NLTT) từ sau năm 2023.

Liên quan nội dung này, các chuyên gia phân tích tại Công ty CP Chứng khoán VNDirect cho rằng điện khí và các nhà máy điện than miền Bắc sẽ hưởng lợi trong giai đoạn 2023-2024 nhờ bối cảnh thủy điện suy yếu.

“Chúng tôi kỳ vọng vào sự phục hồi của nhiệt điện và tương lai của nhóm NLTT sẽ là chủ đề chính của ngành. Do đó, chúng tôi chọn Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) và Công ty CP Tập Đoàn PC1 (PC1)”, ông Nguyễn Hà Đức Tùng, chuyên viên phân tích của VNDirect đưa nhận định.

QHĐ8 ưu tiên phát triển điện gió và điện khí trong giai đoạn 2021-2030 sau khi đẩy mạnh hơn nữa phát triển điện NLTT từ sau năm 2030 (đơn vị: MW). Nguồn: VNDirect.

Tăng cường nhiệt điện bù đắp cho thuỷ điện

Trong năm nay, các chuyên gia phân tích kỳ vọng tăng trưởng tiêu thụ điện chỉ đạt 6% so với năm liền trước và thấp hơn 28% so với kịch bản thấp trong QHĐ8 do nhu cầu điện công nghiệp suy yếu.

Tuy nhiên, thực trạng vào mùa hè nền nhiệt cao sẽ thúc đẩy mức tiêu thụ điện của nhóm dân cư trong giai đoạn quý III năm nay. Trong giai đoạn 2024-2030, tiêu thụ điện của Việt Nam sẽ duy trì ở kịch bản cơ sở với tăng trưởng kép trung bình 8,4%/năm theo QHĐ8.

Mặc dù giá bán lẻ đã chính thức tăng 3% từ tháng 5 năm nay, các chuyên gia phân tích vẫn cho rằng còn quá sớm để kỳ vọng vào một sự cải thiện rõ rệt. Với việc tiếp tục đề xuất tăng thêm 3% giá điện, nếu được thông qua, mức giá mới sẽ hỗ trợ tích cực hơn tình hình tài chính của EVN và cải thiện dòng tiền thanh toán cho các nhà máy.

Về tình trạng thiếu điện ở miền Bắc, theo VNDirect, hiện vẫn không có giải pháp khả thi trong ngắn hạn. Về dài hạn, việc bổ sung công suất phát điện mới tại miền Bắc cũng như nâng cấp hệ thống truyền tải là nhiệm vụ cấp bách.

Trong giai đoạn 2023-2024, VNDirect dự báo sản lượng điện khí sẽ cải thiện nhờ các nguyên nhân như thủy điện suy yếu tạo dư địa huy động cho các nguồn nhiệt điện; tình trạng dư thừa công suất ở miền Nam sẽ dần được hấp thụ khi hoạt động công nghiệp của Việt Nam hồi phục.

Đối với nhiệt điện than, các nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc sẽ hưởng lợi sớm nhất do nguồn than ổn định và chi phí vận chuyển rẻ. Tình trạng thiếu điện tại miền Bắc sẽ củng cố triển vọng huy động sản lượng điện than, đặc biệt khi khu vực này dự kiến trải qua giai đoạn nắng nóng hơn sắp tới.

Dự phóng kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp điện niêm yết. Nguồn: VNDirect.

Cổ phiếu nào đáng đầu tư

Cũng từ bối cảnh trên, trong năm 2023, VNDirect đặt kỳ vọng vào POW - là doanh nghiệp điện khí hàng đầu - sẽ hưởng lợi từ triển vọng tích cực của mảng điện khí.

Ngoài ra, trong bối cảnh vẫn còn nhiều bất ổn của điện NLTT, công ty chứng khoán này kỳ vọng một cơ chế giá điện chính thức sẽ được ban hành trong năm nay.

"Khi mọi nút thắt được giải quyết, mảng xây lắp điện, bao gồm thầu EPC điện gió và xây lắp đường dây, trạm biến áp sẽ hưởng lợi sớm nhất. Do đó, PC1 - nhà xây lắp điện và thầu EPC điện gió hàng đầu - sẽ là doanh nghiệp đón đầu xu hướng này", chuyên gia phân tích tại VNDirect đưa nhận định.

Ngoài ra, các đơn vị như Công ty CP Điện Lực Dầu Khí Nhơn Trạch 2 (NT2); CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP); Bamboo Capital (BCG); CTCP Điện Gia Lai (GEG) cũng được VNDirect đưa vào danh mục theo dõi với kỳ vọng tăng trưởng nhờ hưởng lợi của xu hướng phát triển điện tại Việt Nam.