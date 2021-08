VN-Index dự báo rung lắc tại ngưỡng cản 1.350 điểm

Áp lực chốt lời ngắn hạn có thể khiến VN-Index điều chỉnh nhưng thanh khoản tốt sẽ là lớp nền vững chắc để thị trường tạo ngưỡng hỗ trợ tại vùng 1.350 điểm.

Trong tuần giao dịch đầu tháng 8, thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến tích cực. VN-Index mặc dù có điều chỉnh nhẹ phiên 6/8 nhưng tính chung vẫn tăng hơn 31 điểm trong tuần vừa qua (2,4%) lên hơn 1.341 điểm.

Đà tăng của điểm số giúp giá trị vốn hóa sàn HoSE cũng được mở rộng lên gần 5,05 triệu tỷ đồng , tương đương với mức tăng gần 121.000 tỷ đồng (khoảng gần 5,3 tỷ USD ).

Một thay đổi quan trọng là Vingroup (VIC) đã vươn lên trở thành doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán với hơn 383.200 tỷ đồng . Thị giá VIC tăng gần 6% trong tuần lên 113.300 đồng/cổ phiếu khi doanh nghiệp công bố việc nhận chuyển giao độc quyền công nghệ sản xuất vaccine Covid-19 và chốt danh sách cổ đông trả cổ tức 12,5% bằng cổ phiếu.

TOP 5 VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Tại ngày 6/8 Nhãn VIC VHM VCB HPG VNM Giá trị vốn hóa Tỷ đồng 383229 374676 363841 216489 182244

Cổ phiếu ngành bất động sản Vinhomes (VHM) cũng có đông lực tăng giá 5% trong tuần qua lên 113.900 đồng/cổ phiếu, đưa giá trị vốn hóa lên hơn 374.675 tỷ đồng và trở thành công ty có giá trị lớn thứ 2.

Ngược lại cổ phiếu ngân hàng có hiệu suất thấp trong tuần qua, trong đó Vietcombank (VCB) gần như đi ngang quanh 98.000 đồng/cổ phiếu, tương đương với 363.840 tỷ đồng và lùi sâu về vị trí thứ 3 trên top vốn hóa.

Thanh khoản toàn thị trường tăng so với tuần trước đó, với khối lượng giao dịch bình quân đạt 850 triệu cổ phiếu/phiên, cao hơn 28% so với tuần cuối tháng 7. Giá trị giao dịch bình quân tương ứng là 25.170 tỷ đồng /phiên, cao hơn 25% so với tuần trước.

Một điểm sáng của thị trường là khối ngoại sàn HoSE duy trì trạng thái mua ròng tích cực với giá trị hơn 2.480 tỷ đồng , gấp 3,4 lần tuần trước. Cụ thể, dòng tiền từ nhà đầu tư nước ngoài mua vào tổng cộng 9.060 tỷ đồng và bán ra 6.579 tỷ trong tuần vừa qua.

Cổ phiếu được nước ngoài rót vốn mạnh nhất là VHM với giá trị 985 tỷ đồng ; tiếp đến là STB (702 tỷ), SSI (629 tỷ) và MBB (379 tỷ). Ở chiều ngược lại VIC lại bị bán ròng mạnh nhất với 375 tỷ đồng ; tiếp theo là VNM (204 tỷ) và VRE (156 tỷ).

Diễn biến VN-Index trong tuần qua 2-6/8. Đồ thị: TradingView.

Dự báo tuần này, Chứng khoán MB cho rằng nhóm cổ phiếu trụ chính là chỉ báo của thị trường, chừng nào nhóm này vẫn tiếp tục nâng đỡ thị trường hoặc tích cực hơn là luân phiên thay nhau dẫn dắt thì thị trường có thể dao động trong vùng 1.340 - 1.350 điểm, kịch bản thận trọng chỉ khi chỉ số để mất ngưỡng 1.320 điểm.

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) nhận thấy VN-Index có nhịp hồi phục khá tích cực nhưng chưa thể vượt được vùng cản 1.350 điểm và lùi bước. Thanh khoản tăng so với các phiên trước và cao hơn mức trung bình 50 phiên, cho thấy nhà đầu tư đang tranh thủ chốt lời ngắn hạn sau nhịp hồi phục khá nhanh.

Chuyên gia từ VDSC dự kiến VN-Index tiếp tục bị cản và có thể điều chỉnh. Tuy nhiên, nhịp điều chỉnh nếu có chỉ mang tính chất cân bằng lại thị trường sau khi hoàn thành nhịp hồi phục. Nhà đầu tư tạm thời nên cân đối lại danh mục, đồng thời tranh thủ tìm kiếm cơ hội đầu tư tốt khi thị trường cân bằng.

Asean Securities dự báo phiên giao dịch đầu tuần có thể gặp áp lực chốt lời khiến VN-Index quay đầu giảm điểm trong buổi sáng. Sự giằng co được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở vùng giá thấp và có thể giúp chỉ số có sự hồi phục nhất định sau đó, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Chứng khoán BIDV tin rằng VN-Index sẽ kiểm tra ngưỡng kháng cự 1.380 điểm và có thể xuất hiện một nhịp điều chỉnh nhẹ khi đây là ngưỡng cản khá mạnh và hiệu ứng thông tin từ kết quả kinh doanh quý II suy yếu dần.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường ở mức tốt sẽ là lớp nền vững chắc để thị trường tạo ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.350 điểm. Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong khu vực 1.350 - 1.380 điểm trong tuần tiếp theo.