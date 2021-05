VKSND Tối cao bổ nhiệm tân chánh văn phòng

Đại tá Trần Minh Tiến làm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến, Phó giám đốc Công an Hà Nam, đến nhận công tác mới tại Công an Lâm Đồng.